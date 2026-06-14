قىتايلىق نوبەل سىيلىعىنىڭ يەگەرى مو يان تۇڭعىش رەت قازاقستانعا كەلمەك
استانا. KAZINFORM - الەمگە ايگىلى قىتاي جازۋشىسى، ادەبيەت اتالىمى بويىنشا نوبەل سىيلىعىنىڭ يەگەرى مو يان قازاقستانعا العاش رەت كەلگەلى وتىر. بۇل تۋرالى قازاقستان جازۋشىلار وداعىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
جازۋشى ق ر مادەنيەت اقپارات مينيسترلىگى مەن قازاقستان جازۋشىلار وداعىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن 22-ماۋسىم كۇنى ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ باس عيماراتىندا ەلىمىزدىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن جينالعان جاس قالامگەرلەرگە شەبەرلىك ءدارىسىن وقيدى.
شىعارمالارى الەم وقىرماندارىنىڭ ىستىق ىقىلاسىنا بولەنگەن مو يانمەن بىرگە قىتاي مەملەكەتتىك سىيلىعىنىڭ، حالىقارالىق «الاش» ادەبي سىيلىعىنىڭ يەگەرى، جازۋشى، اۋدارماشى اكبار ءماجيت، بەيجىڭ ءتىل جانە مادەنيەت ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروفەسسورى، عالىم ليۋ شيتسين قازاق توپىراعىنا ات باسىن بۇرادى.
اتالعان شارالار 2024-جىلدان بەرى قازاقستان جازۋشىلار وداعى مەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ ستراتەگيالىق ارىپتەستىگى اياسىندا جىل سايىن وتكىزىلىپ كەلە جاتقان «جاس جازۋشىلاردىڭ ادەبي شەبەرلىك مەكتەبى» كۋرسىنىڭ اياسىندا جۇزەگە اسادى.