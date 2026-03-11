قىتايلىق تۋريستەر تاياۋ شىعىستان قاۋىپسىز ەۆاكۋاتسيالاندى
استانا. قازاقپارات - 10 مىڭنان اسا قىتايلىق تۋريست بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى (و ا ە)، ومان، ساۋد ارابياسى جانە باسقا ەلدەردەن قاۋىپسىز ورالدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا قىتاي سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.
قىتاي س ءى م-ىنىڭ رەسمي وكىلى گو جياكۋن ۆەدومستۆولىق باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىندا سوڭعى كۇندەرى ۆەدومستۆو قىتاي ازاماتتىق اۆياتسيا باسقارماسىمەن بىرلەسىپ، قىتاي اۋە كومپانيالارىنىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن ەداۋىر ارتتىرىپ، تاياۋ شىعىسقا شۇعىل رەيستەردى جىبەرگەنىن مالىمدەدى. بۇل شارالار سول ەلدەردە قالىپ قويعان قىتايلىق ساياحاتشىلاردى ەۆاكۋاتسيالاۋعا باعىتتالعان.
شەتەلدەگى قىتاي ەلشىلىكتەرى مەن كونسۋلدىقتارى ءوز ارەكەتتەرىن جەرگىلىكتى بيلىك ورگاندارىمەن ۇيلەستىرىپ، اۋە كومپانيالارىنىڭ رەيستەرىن ورىنداۋىنا كومەك كورسەتەدى، قاۋىپسىزدىك تۋرالى ەسكەرتۋلەر مەن رەيس كەستەلەرىن ۋاقىتىلى جاريالايدى، سونداي-اق قالىپ قويعان جولاۋشىلارعا قولداۋ كورسەتەدى.
گو جياكۋن اتاپ وتكەندەي، ا ق ش، يزرايل جانە يران اراسىنداعى قاقتىعىس تاياۋ شىعىستاعى اۋەجايلاردىڭ جۇمىسىن ۋاقىتشا توقتاتۋعا اكەپ سوقتى. قىتاي س ءى م-ى قىتاي ازاماتتارىنا يرانعا كورشىلەس ەلدەر مەن اسكەري قاقتىعىسقا قاتىسقان ايماقتارعا ساپاردان ۋاقىتشا باس تارتۋدى قايتا ۇسىنادى.
سونداي-اق، ءتيىستى ەلدەردەگى قىتاي ەلشىلىكتەرى مەن كونسۋلدىقتارى قاجەتتى كومەك قاجەت بولعان جاعدايدا ءوز ازاماتتارىنا بارىنشا قولداۋ كورسەتەتىنىن ايتتى.