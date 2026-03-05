13:06, 05 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
قىتايلىق تۋريست بوزجىرادا سۇيىكتىسىنە تۇرمىسقا شىعۋعا ۇسىنىس جاسادى
استانا. قازاقپارات - قىتايلىق تۋريست سۇيىكتىسىنە تۇرمىسقا شىعۋ تۋرالى ۇسىنىس جاساۋ ءۇشىن ماڭعىستاۋ وبلىسىنداعى بوزجىرا شاتقالىن تاڭدادى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
رومانتيكالىق ءسات ءوڭىردىڭ بىرەگەي تابيعي پەيزاجدارىنىڭ اياسىندا ءوتتى. جاس جىگىت بوزجىرانىڭ اسقاق جارتاستارى مەن اقشىل اكتاستى قۇزدارىنىڭ اراسىندا سۇيىكتىسىنە ۇسىنىس جاسادى.
كوڭىل تولقىتاتىن بۇل ءسات درون ارقىلى ءتۇسىرىلىپ، كوركەم كورىنىس بيىكتەن بەينەگە جازىلدى.
رومانتيكالىق ۇسىنىستىڭ ۆيدەوسىن @travel_stan اككاۋنتى جاريالادى.
ايتا كەتەيىك، بوزجىرا شاتقالى - ماڭعىستاۋ وبلىسىنداعى ەڭ تانىمال تابيعي كورىكتى جەرلەردىڭ ءبىرى. جىل سايىن بۇل جەر ەرەكشە لاندشافتتارى مەن تاڭعاجايىپ كورىنىستەرىنىڭ ارقاسىندا الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن كەلەتىن تۋريستەردى تارتادى.