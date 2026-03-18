قىتايلىق تانىمال بلوگەر ماڭعىستاۋعا قايتا كەلدى
استانا. KAZINFORM - قىتايلىق تانىمال مودەل ءارى ساياحاتشى-بلوگەر تاوتاو ايما Instagram جەلىسىندە 3 ميلليونعا جۋىق وقىرمانى بار. ول ماڭعىستاۋ وبلىسى تۋرالى بىرنەشە بەينەروليك ءتۇسىرىپ، ءوڭىردىڭ كورىكتى جەرلەرىن كورسەتتى. بۇل تۋرالى ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ قوعامدىق كوممۋنيكاتسيالار ورتالىعى حابارلايدى.
الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىلارى بلوگەردى باتىل وبرازى ءۇشىن «جاس مۋلان» دەپ اتاپ كەتكەن.
جاڭا ۆيدەولارىندا تاوتاو ۇلتتىق كيىم كيىپ، بوزجىرا شاتقالىنىڭ اق جارتاستارى مەن بوقتى تاۋى اياسىندا قولىنا بۇركىت ۇستاپ تۇسكەن. تورىش القابىندا ول تازى تۇقىمدى يتپەن بىرگە تاس شارلاردىڭ اراسىندا سەرۋەندەگەن. ال كاسپي تەڭىزى جاعالاۋىندا قارا تۇلپارمەن شاۋىپ وتكەن.
ايتا كەتەيىك، تاوتاو اتقا نىق وتىرادى جانە ساياتشىلىق ونەرىن جەتىك مەڭگەرگەن. ءوز جاريالانىمدارىندا ول تابيعات ۇيلەسىمى مەن ۇلتتىق داستۇرلەردىڭ بايلىعىن ناسيحاتتايدى.
بلوگەر ماڭعىستاۋ وڭىرىنە ەكىنشى رەت كەلىپ وتىر. ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، ول ارنايى امال مەرەكەسىنە شاقىرىلعان. اتالعان مەرەكە وتپان تاۋىندا وتكەن.
بۇعان دەيىن قىتايلىق تانىمال بلوگەردىڭ قازاقستان تۋريزمىنىڭ امباسسادورى اتانعانى حابارلانعان ەدى. 2025 -جىلى تاوتاوعا «قازاقستان تۋريزمىنىڭ ەلشىسى» قۇرمەتتى مارتەبەسى بەرىلدى. ول بۇعان دەيىن استانا، الماتى قالالارى مەن شىعىس قازاقستان وبلىسى جانە الماتى وبلىسىنىڭ كورىكتى جەرلەرىندە بولعان.
