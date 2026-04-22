قىتايلىق قازاق قىزى ۆەلوسيپەدپەن قازاقستاندى ارالاۋعا شىقتى
اقتاۋ. KAZINFORM - قىتايدىڭ شينجاڭ ولكەسىندە دۇنيەگە كەلگەن قانداسىمىز بۇرلەن ادىلەت قىزى قازاقستاندى ۆەلوسيپەدپەن ارالاۋدى باستادى. 21 جاستاعى ۆەلوساياحاتشى الدىمەن اقتاۋعا كەلىپ، بىرنەشە كۇن بويى كاسپي تەڭىزىنىڭ جاعاسىنداعى شاھاردىڭ كورىكتى جەرلەرىمەن تانىستى. الداعى ۋاقىتتا ول بەكەت اتا جانە شوپان اتا جەراستى مەشىتتەرى سەكىلدى تاريحي ورىندارعا ساياحاتتايدى.
ودان كەيىن ساياحاتشى باتىس قازاقستان وڭىرلەرىن ارالاپ، ەلدىڭ بارلىق وبلىستارىنا بارۋدى كوزدەيدى. ونىڭ ايتۋىنشا، ساپاردىڭ نەگىزگى ماقساتى - قازاق حالقىنىڭ سالت-ءداستۇرى مەن تاريحىن تەرەڭىرەك تانىپ-ءبىلۋ، سونداي-اق جەرگىلىكتى تۇرعىندارمەن جۇزدەسۋ.
- وسى جولعى ساپارىمدا الدىڭعىعا قاراعاندا ازداپ ۋايىم بار. سەبەبى قازاق ەلىن تولىق ءتۇسىنىپ جاتقان جوقپىن. ەندى وسى ساپار ارقىلى ەلدى تانىپ، تۇسىنگىم كەلەدى. مارشرۋت جاساعاندا ەلدىمەكەندەردىڭ اراسى وتە الىس ەكەنىن بايقادىم. باسقا قورقىنىش جوق، تەك جولدا قاسقىر كەزدەسپەسە ەكەن دەپ تىلەيمىن، - دەيدى ۆەلوساياحاتشى بۇرلەن ادىلەت قىزى.
بۇرلەن ادىلەت قىزى ساپار بارىسىندا العان اسەرلەرىن الەۋمەتتىك جەلىلەردە ءبولىسىپ وتىراتىنىن جەتكىزدى.
ايتا كەتەيىك، ۆەلوساياحاتشى 2024 -جىلى ءۇرىمجى قالاسىنان استانا قالاسىنا دەيىن 26 كۇندە جەتكەن. سول ساپارىندا ول ءوز ۆەلوسيپەدىن تۇڭعىش پرەزيدەنت مۋزەيىنىڭ قورىنا تاپسىرعان.