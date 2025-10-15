قىتايلىق ساراپشى: حالىقارالىق سەنىمدى قالپىنا كەلتىرۋ ديالوگ پەن ۇيلەستىرۋدى تالاپ ەتەدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي مەملەكەتتىك كەڭەسى جانىنداعى دامۋ زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ ەۋروپا جانە ازيانىڭ الەۋمەتتىك دامۋى ينستيتۋتى عىلىمي كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى لي يۋنشيۋان 15-قازان كۇنى Astana Think Tank فورۋمدا ءسوز سويلەپ، «قىرعي- قاباق سوعىستان» كەيىنگى الەمدىك قۇرىلىمنىڭ ترانسفورماتسياسىن تالدادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قىرعي-قاباق سوعىس اياقتالعاننان كەيىن الەم شامامەن وتىز جىلدىق ءبىرپوليارلى كەزەڭدى باستان وتكەردى، الايدا بۇل قۇرىلىم قازىر وزگەرىس ۇستىندە.
- ءبىرپوليارلى جۇيەنىڭ قالىپتاسۋىنا جاھاندانۋ ۇدەرىسى، تەحنولوگيالىق سەرپىلىس، قىتايدىڭ نارىعىن اشۋى جانە كەڭەس وداعىنىڭ ىدىراۋى اسەر ەتتى، - دەدى ول.
لي يۋنتسيۋان قازىرگى حالىقارالىق جاعدايدى سيپاتتاي كەلە، الەمدە بىرنەشە كۇش ورتالىعى قاتار پايدا بولعانىن، الايدا ولاردىڭ ءوزارا ءىس- قيمىلى ءالى دە ءتيىمدى ۇيلەستىرىلمەگەنىن اتاپ ءوتتى.
سونىمەن بىرگە ول كليماتتىڭ وزگەرۋى، تەرروريزم جانە وڭىرلىك قاقتىعىستار سياقتى جاھاندىق سىن- قاتەرلەر تەك بىرلەسكەن ارەكەت ارقىلى عانا شەشىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى. الايدا ءىس جۇزىندە ءىرى دەرجاۆالار كەدەندىك تاريفتەر مەن سانكسيالىق تەكەتىرەستەرگە ءالى دە تاۋەلدى بولىپ وتىرعانى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىققا كەدەرگى كەلتىرەتىنىن جەتكىزدى.
ءوز سوزىندە ول گلوبالدى وڭتۇستىك ەلدەرى بارلىق مەملەكەتتىڭ مۇددەسىن ەسكەرەتىن جاڭا الەمدىك ءتارتىپتى قالىپتاستىرۋعا ۇمتىلىپ وتىرعانىن، ال بىرنەشە كۇش ورتالىعىنىڭ پايدا بولۋى حالىقارالىق جۇيەنىڭ ءبىر ورتالىققا باعىنىشتى بولۋىن شەكتەي تۇسكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ورتا دەڭگەيدەگى مەملەكەتتەر جاھاندىق ۇدەرىستەردەگى ءوز ءرولىن تۇسىنە باستادى. بولاشاق الەمدىك قۇرىلىم ءبىر ورتالىققا باعىنباي، ۇيلەستىرۋ مەن ديالوگتى قاجەت ەتەتىن كەزەڭگە وتەدى، - دەدى لي يۋنشيۋان.
ايتا كەتەيىك، ەلوردادا ⅡAstana Think Tank Forum-2025 حالىقارالىق فورۋمى ءوتىپ جاتىر. ءىس-شارا اياسىندا ورتالىق ازيا ساراپتامالارىن الەمدىك زەرتتەۋ قاۋىمداستىقتارمەن بىرىكتىرەتىن پلاتفورما ىسكە قوسىلدى.