قىتايلىق روبوتوتەحنيكا سالاسىنداعى ج ي ستارتاپى الەمدىك رەيتينگتە كوش باستادى
استانا. KAZINFORM - قىتايلىق Spirit AI ستارتاپى ءوزىنىڭ جاساندى ينتەللەكتكە ارنالعان ىرگەلى مودەلى Spirit v1.5 الەمدىك روبوتوتەحنيكالىق ەتالوندىق تەست RoboChallenge رەيتينگىندە ءبىرىنشى ورىن يەلەنگەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا اگەنتتىگى.
بۇل مودەل ا ق ش-تا ازىرلەنگەن جەتەكشى مودەلدى باسىپ وزدى.
RoboChallenge كوشباسشىلار كەستەسىنە سايكەس، Spirit v1.5 جالپى ەسەپتە 66,09 بال جيناپ، تاپسىرمالاردى ورىنداۋ تابىستىلىعى 50,33 پايىزدى قۇرادى. وسى كورسەتكىشپەن ول امەريكالىق Physical Intelligence كومپانياسى ازىرلەگەن pi0.5 مودەلىنەن جوعارى ناتيجە كورسەتتى.
Spirit AI كومپانياسى كوشباسشى اتانعان مودەلدىڭ باستاپقى كودىن جانە وعان قاتىستى رەسۋرستاردى اشىق قولجەتىمدى ەتكەنىن حابارلادى.
سالا ماماندارى ۇنەمى «روبوتتارعا ارنالعان جاھاندىق ەمتيحان» دەپ اتايتىن RoboChallenge - بۇل ناقتى قۇرىلعىلاردا باعالاۋ جۇرگىزەتىن پلاتفورما. ول جاساندى ينتەللەكت مودەلدەرىن فيزيكالىق ورتادا سىنايدى. تەستىلەۋ ۇدەرىسى كۇندەلىكتى وپەراتسيالاردى قامتيتىن 30 تاپسىرمادان تۇرادى، ونىڭ ىشىندە زاتتاردى ورنالاستىرۋ، نىسانداردى تانۋ جانە قۇرالداردى پايدالانۋ سياقتى ارەكەتتەر بار.
جالپىعا قولجەتىمدى ناتيجەلەرگە سايكەس، Spirit v1.5 پلاتفورمادا ەڭ جوعارى جالپى بالل جيناپ قانا قويماي، تاپسىرمالاردى ورىنداۋ تابىستىلىعى 50 پايىزدان اسقان جالعىز مودەل بولدى.
Spirit AI كومپانياسى قىتايدىڭ شىعىسىنداعى جىجياڭ پروۆينتسياسىنىڭ اكىمشىلىك ورتالىعى حاڭجوۋ قالاسىندا قۇرىلعان. بۇل قالادا سونداي-اق DeepSeek جاساندى ينتەللەكت ستارتاپى مەن ادامتەكتەس روبوتتار شىعاراتىن Unitree Robotics كومپانياسى ورنالاسقان. Spirit AI جاساندى ينتەللەكت پەن روبوتوتەحنيكا سالاسىنداعى زەرتتەۋلەرگە ماماندانعان.
چجەتسزيان تەحنولوگيالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ دوتسەنتى چيۋ جەفاڭ ءبىرىنشى ورىن العان Spirit v1.5 مودەلىنىڭ امبەباپ روبوتوتەحنيكالىق تاپسىرمالاردى ورىنداۋدا جانە ولاردى ناقتى جۇزەگە اسىرۋدا جوعارى جالپى قابىلەتتەرىن كورسەتكەنىن اتاپ ءوتتى.
«دەنەدەگى جاساندى ينتەللەكت ءۇشىن ءارتۇرلى سەناريلەردە كوپتەگەن تاپسىرمالاردى ءتۇسىنىپ، ورىنداي الۋ قابىلەتى وتە ماڭىزدى»، دەدى چيۋ جەفاڭ.
ول تەحنولوگيا ءالى اۋقىمدى تۇردە ەنگىزۋگە تولىق دايىن بولماسا دا، بۇل ناتيجە پراكتيكالىق قولدانۋعا قاراي جاسالعان ماڭىزدى قادام ەكەنىن ايتتى.
Spirit Aى كومپانياسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى ءارى باس ديرەكتورى حان فەنتاۋ الداعى ەكى-ءۇش جىل ىشىندە سەرۆيستىك روبوتتاردىڭ الدەقايدا كەڭ اۋقىمى پايدا بولادى دەپ كۇتەتىنىن جەتكىزدى.
ەسكە سالا كەتسەك، بىلتىر قاراشا ايىندا قازاقستاندىق وقۋشىلار پانامادا وتكەن روبوتوتەحنيكا سايىسىندا ءتورت دۇركىن الەم چەمپيونى اتاندى.