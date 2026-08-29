قىتايلىق قازاق فايتەر ارالاس جەكپە-جەك تۋرنيرىندە جەڭىسكە جەتتى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا تۋىپ وسكەن ۇلتى قازاق ارالاس جەكپە-جەك (م م ا) شەبەرى ماقسات قايسار (12-5-0) UFC تۋرنيرىندە كەزەكتى جەڭىسىنە قول جەتكىزدى.
قانداسىمىز قىتايدىڭ شاڭحاي قالاسىندا وتكەن Road to UFC تۋرنيرىنىڭ باستى جەكپە-جەگىندە ونەر كورسەتىپ، امەريكالىق فايتەر دارريۋس فلاۋەرسپەن (13-9-1) ءوزارا مىقتىنى انىقتادى.
قورتىندىسىندا ماقسات قارسىلاسىن العاشقى راۋندتا قىلقىندىرۋ ادىسىمەن جەڭدى.
ايتا كەتەرلىگى، ماقسات قايسار 2022 -جىلدان باستاپ UFC تۋرنيرىندە ونەر كورسەتتى. وسى ارالىقتا قانداسىمىز 7 جەكپە-جەك وتكىزىپ، 3 قارسىلاسىن قاپى قالدىردى.
فايتەر 2025 -جىلى سوڭعى جەكپە-جەگىندە امەريكالىق گەيدج يانگتان جەڭىلىپ، تۋرنيردەن شىعىپ قالعان بولاتىن.
ماقسات شاڭحايداعى تۋرنيردە قىتايلىق قازاق فايتەر تايلاق نۇراجىنىڭ ورىنىنا شىقتى. تايلاق جاراقاتىنا بايلانىستى بۇل جەكپە-جەكتەن باس تارتقان.
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، قازاقستاندىق ديار نۇرعوجاي لاس-ۆەگاستا UFC تۋرنيرىندە قارسىلاسىن 4 مينۋت 59 سەكۋندتا جەڭدى.
سونىمەن قاتار، جەڭىل سالماقتاعى قازاقستاندىق فايتەرى بەكزات الماحان UFC ۇيىمنىڭ روستەرىنەن شىعارىلدى.