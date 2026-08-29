KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قىتايلىق قازاق فايتەر ارالاس جەكپە-جەك تۋرنيرىندە جەڭىسكە جەتتى

    استانا. KAZINFORM - قىتايدا تۋىپ وسكەن ۇلتى قازاق ارالاس جەكپە-جەك (م م ا) شەبەرى ماقسات قايسار (12-5-0) UFC تۋرنيرىندە كەزەكتى جەڭىسىنە قول جەتكىزدى.

    Қытайлық қазақ файтер UFC турнирінде жеңіске жетті
    فوتو: UFC

    قانداسىمىز قىتايدىڭ شاڭحاي قالاسىندا وتكەن Road to UFC تۋرنيرىنىڭ باستى جەكپە-جەگىندە ونەر كورسەتىپ، امەريكالىق فايتەر دارريۋس فلاۋەرسپەن (13-9-1) ءوزارا مىقتىنى انىقتادى.

    قورتىندىسىندا ماقسات قارسىلاسىن العاشقى راۋندتا قىلقىندىرۋ ادىسىمەن جەڭدى.

    ايتا كەتەرلىگى، ماقسات قايسار 2022 -جىلدان باستاپ UFC تۋرنيرىندە ونەر كورسەتتى. وسى ارالىقتا قانداسىمىز 7 جەكپە-جەك وتكىزىپ، 3 قارسىلاسىن قاپى قالدىردى.

    فايتەر 2025 -جىلى سوڭعى جەكپە-جەگىندە امەريكالىق گەيدج يانگتان جەڭىلىپ، تۋرنيردەن شىعىپ قالعان بولاتىن.

    ماقسات شاڭحايداعى تۋرنيردە قىتايلىق قازاق فايتەر تايلاق نۇراجىنىڭ ورىنىنا شىقتى. تايلاق جاراقاتىنا بايلانىستى بۇل جەكپە-جەكتەن باس تارتقان.

    وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، قازاقستاندىق ديار نۇرعوجاي لاس-ۆەگاستا UFC تۋرنيرىندە قارسىلاسىن 4 مينۋت 59 سەكۋندتا جەڭدى.

    سونىمەن قاتار، جەڭىل سالماقتاعى قازاقستاندىق فايتەرى بەكزات الماحان UFC ۇيىمنىڭ روستەرىنەن شىعارىلدى.

    شەتەل قازاقتارى سپورت
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور