قىتايلىق گەندىك تەراپيا تۋا بىتكەن ساڭىراۋلاردىڭ ەستۋ قابىلەتىن قالپىنا كەلتىردى
استانا. KAZINFORM - قىتاي جانە ا ق ش-تىڭ مولەكۋلالىق بيولوگتارى OTOF گەنىنىڭ زاقىمدانۋىنا بايلانىستى تۋا بىتكەن ساڭىراۋلىققا قارسى ازىرلەنگەن گەندىك تەراپيانىڭ العاشقى اۋقىمدى سىناقتارىن اياقتادى. بۇل تۋرالى ا ق ش-تاعى ماسساچۋسەتس وفتالمولوگيا جانە وتولارينگولوگيا اۋرۋحاناسىنىڭ (MEE) باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
تەراپيا ەرىكتىلەردىڭ 90 پايىزىندا ەستۋ قابىلەتىن قالپىنا كەلتىرىپ، ەمنىڭ اسەرى 2,5 جىلدان استام ۋاقىت بويى ساقتالعان.
فۋدان ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروفەسسورى شۋ يلايدىڭ ايتۋىنشا، تاجىريبە تەراپيانى قاراپايىم اۋرۋحانالاردا دا ەنگىزۋگە بولاتىنىن كورسەتىپ، ونى مۇمكىندىگىنشە كوپ ناۋقاسقا قولجەتىمدى ەتۋگە جول اشادى.
- بىردەن بىرنەشە كلينيكانىڭ قاتىسۋىمەن جۇرگىزىلگەن كلينيكالىق سىناقتار OTOF گەنىندەگى مۋتاتسيالارمەن كۇرەسۋگە باعىتتالعان ءبىز ازىرلەگەن گەندىك تەراپيانىڭ جوعارى تيىمدىلىگىن راستادى. بۇل تاجىريبەلەر تەراپيانى قاراپايىم اۋرۋحانالاردا دا ەنگىزۋگە بولاتىنىن كورسەتتى، ال بۇل ونى بارىنشا كوپ ناۋقاسقا قولجەتىمدى ەتەدى، - دەدى پروفەسسور شۋ يلاي.
عالىمدار ازىرلەگەن گەندىك تەراپيا ادامنىڭ ىشكى قۇلاق جاسۋشالارىنا ەنە الاتىن AAV9 ادەنواسسوتسياتسيالانعان ۆيرۋستارى نەگىزىندە جاسالعان. زەرتتەۋشىلەر بۇل ۆيرۋستاردىڭ بولشەكتەرىن وزگەرتىپ، ولاردىڭ قۇلاق جاسۋشالارىنا OTOF گەنىنىڭ ساۋ نۇسقاسىن جەتكىزۋىن قامتاماسىز ەتكەن.
اتالعان دنق بولىگى ىشكى قۇلاقتاعى تۇكتى جاسۋشالاردا دىبىس تەربەلىستەرىن ەلەكتر يمپۋلستەرىنە اينالدىرۋعا قاجەت اقۋىز مولەكۋلالارىنىڭ سينتەزىنە جاۋاپ بەرەدى. سوندىقتان ونىڭ زاقىمدانۋى تولىق ساڭىراۋلىققا اكەلۋى مۇمكىن.
بىرنەشە جىل بۇرىن بيولوگتار تىشقاندارعا جانە ەرىكتىلەردىڭ شاعىن توپتارىنا جۇرگىزىلگەن تاجىريبەلەر ارقىلى بۇل ماسەلەنى اتالعان تەراپيانى ەنگىزۋ ارقىلى الدىن الۋعا بولاتىنىن دالەلدەگەن ەدى.
جۋىردا زەرتتەۋشىلەر وسى تەراپيانى تەكسەرۋدىڭ كەزەكتى كەزەڭىن قورىتىندىلادى. وعان جاسى بىرنەشە ايلىق سابيدەن 32 جاسقا دەيىنگى، د ن ق-سىندا OTOF گەنىنىڭ مۋتاتسياسى بار قىتايدىڭ 42 تۇرعىنى قاتىستى.
عالىمدار قاتىسۋشىلاردىڭ ەستۋ مۇشەلەرىنە گەندىك تەراپيانىڭ بىردەن ءۇش دوزاعا دەيىنگى مولشەرىن ەنگىزىپ، 2,5 جىل بويى ولاردىڭ ەستۋ قابىلەتىنىڭ وزگەرىسىن باقىلاعان.
باقىلاۋ ناتيجەلەرى ەم باستالعاننان كەيىن بىرنەشە اپتا ىشىندە ەرىكتىلەردىڭ 90 پايىزىندا ەستۋ قابىلەتى ايتارلىقتاي جاقسارعانىن كورسەتتى. ونىڭ ىشىندە تاجىريبەگە قاتىسقان ەرەسەكتەردىڭ 66 پايىزىندا وڭ ناتيجە بايقالعان.
سونىمەن قاتار بيولوگتار تەراپيادان ومىرگە قاۋىپتى جاناما اسەرلەردى تىركەمەگەن. بۇل تۋا بىتكەن ساڭىراۋلىقتى ەمدەۋدە اتالعان ءادىستىڭ بولاشاعى زور ەكەنىن كورسەتەدى.
ەسكە سالا كەتسەك، قىتايلىق روبوتتار برازيلياداعى ناۋقاسقا قاشىقتان جوعارى دالدىكتەگى وتا جاسادى.
ايتا كەتەيىك، دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ەلدەگى پەدياتريالىق قىزمەتتى كۇشەيتىپ جاتىر
جاسۇلان باقىتبەك ۇلى