قىتايلىق ەلەكتروموبيلدەر ەرلەردىڭ دەنساۋلىعىنا زيان كەلتىرە مە؟
استانا.قازاقپارات - الەۋمەتتىك جەلىلەردە Li Auto ماركالى ەلەكتروموبيلدىڭ سالونىندا كۇشتى ماگنيت ءورىسى انىقتالعانى تۋرالى ۆيدەو قىزۋ تالقىلانۋدا.
الايدا مۇنداي كولىكتەردىڭ ەرلەردىڭ پوتەنتسياسىنا نەمەسە ۇرپاق ءوربىتۋ قابىلەتىنە (فەرتيلدىگىنە) كەرى اسەر ەتەتىنى تۋرالى سەنىمدى عىلىمي دالەلدەر ازىرگە جوق. بۇل تۋرالى گەرمانيانىڭ رادياتسيالىق قورعانىس جونىندەگى فەدەرالدىق ۆەدومستۆوسىنىڭ تاپسىرىسىمەن جۇرگىزىلگەن زەرتتەۋدەن ءمالىم بولدى.
ۆيدەو اۆتورى تۇرمىستىق ەلەكتروماگنيتتىك ءورىستى ولشەيتىن قۇرىلعىنى قوزعالىسسىز تۇرعان كولىكتىڭ ورىندىعىنا قويعان. قۇرىلعى ەكرانىندا 14 كە دەيىنگى كورسەتكىش پايدا بولىپ، كەيىن ەسكەرتۋ سيگنالى قوسىلعان.
الايدا ۆيدەودا قۇرىلعىنىڭ ناقتى مودەلى، ولشەم بىرلىگى، جيىلىك دياپازونى نەمەسە كاليبرلەۋ تۋرالى مالىمەتتەر كورسەتىلمەگەن. مۇنداي اقپاراتسىز الىنعان ناتيجەلەردى عىلىمي تۇرعىدان باعالاۋ مۇمكىن ەمەس.
سونىمەن قاتار قۇرىلعى ەكرانىنداعى «Harmful» («زياندى») دەگەن جازۋ تەك ءوندىرۋشى بەلگىلەگەن شەكتى دەڭگەيدەن اسقانىن بىلدىرەدى. بۇل ادامنىڭ دەنساۋلىعىنا ناقتى قاۋىپ بار ەكەنىن دالەلدەمەيدى.
ەلەكتروماگنيتتىك ءورىس بارلىق كولىكتە بولادى
ەلەكتر جانە ماگنيت ورىستەرى كەز كەلگەن اۆتوموبيلدە پايدا بولادى. ەلەكتروموبيللەر مەن گيبريدتى كولىكتەردە ولاردى تارتقىش جۇيە، جوعارى كەرنەۋلى كابەلدەر، توك تۇرلەندىرگىشتەر، بورتتىق ەلەكترونيكا جانە ورىندىقتاردى جىلىتۋ جۇيەسى قالىپتاستىرادى.
گەرمانيانىڭ رادياتسيالىق قورعانىس جونىندەگى فەدەرالدىق ۆەدومستۆوسىنىڭ تاپسىرىسىمەن جۇرگىزىلگەن زەرتتەۋ بارىسىندا ماماندار 975 مىڭنان استام ولشەۋ جاساعان. كولىكتەر ارنايى ستەندتە، سىناق تراسساسىندا، ۇدەۋ، تەجەۋ جانە قۋاتتاۋ كەزىندە تەكسەرىلگەن.
زەرتتەۋگە 11 ەلەكتروموبيل قاتىستىرىلدى. سونىمەن قاتار سالىستىرۋ ءۇشىن قوسىلاتىن گيبريدتەر مەن ىشتەن جاناتىن قوزعالتقىشى بار اۆتوموبيل دە زەرتتەلگەن.
زەرتتەۋ نەنى كورسەتتى؟
سىناق ناتيجەسىندە كولىك كۇرت جىلدامداعاندا نەمەسە تەجەگەندە ماگنيت ءورىسىنىڭ كۇشەيەتىنى انىقتالعان.
ەڭ جوعارى كورسەتكىشتەر، ادەتتە، جوعارى كەرنەۋلى كابەلدەر مەن كۇشتىك قوندىرعىلارعا جاقىن ورنالاسقان اياق تۇسىندا تىركەلگەن. ال دەنەنىڭ كەۋدە جانە باس دەڭگەيىندەگى اسەر الدەقايدا تومەن بولعان.
كەيبىر نۇكتەلەردە ولشەۋ قۇرالدارى انىقتامالىق دەڭگەيدەن قىسقا مەرزىمدى اسىپ كەتۋدى كورسەتكەن. دەگەنمەن ادامنىڭ اناتوميالىق مودەلدەرىن پايدالانا وتىرىپ جۇرگىزىلگەن ەسەپتەۋلەر بارلىق زەرتتەلگەن كولىكتەردە اعزاعا اسەر ەتۋدىڭ نەگىزگى قاۋىپسىزدىك شەكتەرى ساقتالعانىن كورسەتكەن.
عالىمدار نە دەيدى؟
يونداۋشى ەمەس ساۋلەلەنۋدەن قورعاۋ جونىندەگى حالىقارالىق كوميسسيانىڭ مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتقا دەيىن تومەن جيىلىكتى ءالسىز ماگنيت ورىستەرىنىڭ ۇزاق ۋاقىت اسەرى ادام دەنساۋلىعىنا زيان كەلتىرەتىنىن دالەلدەيتىن عىلىمي ايعاقتار انىقتالعان جوق.
ۇيالى تەلەفوندار مەن Wi-Fi جەلىلەرىنىڭ سپەرما ساپاسىنا ىقتيمال اسەرىنە قاتىستى زەرتتەۋلەردىڭ باسىم بولىگى راديوجيىلىكتى ساۋلەلەنۋگە ارنالعان. سوندىقتان ولاردىڭ قورىتىندىلارىن ەلەكتروموبيلدەردىڭ كۇشتىك جۇيەسىنە تىكەلەي قولدانۋ عىلىمي تۇرعىدان دۇرىس ەمەس.
الەۋمەتتىك جەلىدە تاراعان بەينەروليك Li Auto نەمەسە باسقا ەلەكتروموبيللەردىڭ ەرلەردىڭ دەنساۋلىعىنا زيان كەلتىرەتىنىن دالەلدەي المايدى.
بەلگىلى ءبىر كولىك مودەلىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن باعالاۋ ءۇشىن كاليبرلەنگەن كاسىبي قۇرالدارمەن قوزعالىس كەزىندە كەشەندى ولشەۋلەر جۇرگىزىپ، ماگنيت ءورىسىنىڭ جيىلىكتەرىن تالداپ، ناتيجەلەردى حالىقارالىق قاۋىپسىزدىك ستاندارتتارىمەن سالىستىرۋ قاجەت. قازىرگى تاڭدا مۇنداي كولىكتەردىڭ ەرلەردىڭ پوتەنتسياسىنا نەمەسە فەرتيلدىگىنە تەرىس اسەر ەتەتىنى جونىندە عىلىمي تۇرعىدان دالەلدەنگەن قورىتىندى جوق.
el.kz