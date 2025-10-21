12:23, 21 - قازان 2025 | GMT +5
قىتايلىق كورپوراتسيا قازاقستاندا 100 مەگاۆاتت ەلەكتر تۇتىناتىن ورتالىق سالادى
استانا. KAZINFORM - «قازاقتەلەكوم» اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى باعدات مۋسين ۇكىمەت وتىرىسىندا ەلدە سالىنىپ جاتقان ءىرى data-ورتالىقتار تۋرالى مالىمەت بەردى.
- قوسشى قالاسىندا 250 باعانى بار جاڭا دەرەكتەر ورتالىعى قۇرۋلىپ جاتىر. Energy China كورپوراتسياسى 100 مەگاۆاتتىق 500 باعانى بار ءىرى ورتالىقتىڭ قۇرىلىسىن كەلەسى جىلى باستايدى. ءتيىستى قۇجاتتارعا قول قويىلدى. بۇل شەتەلدىك ينۆەستيسيا ەسەبىنەن سالىناتىن ەڭ ءىرى data-ورتالىق بولادى. قازىر تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمەسى مەن باسقا دا قۇجاتتارى ازىرلەنىپ جاتىر. جوبانىڭ 70 پايىزى قىتاي كومپانياسىنىڭ ينۆەستيتسياسى ەسەبىنەن ىسكە اسادى، - دەدى «قازاقتەلەكوم» باسشىسى.
ايتا كەتۋ كەرەك، ۇكىمەتتىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا جىلىتۋ ماۋسىمىنداعى ءورت قاۋىپسىزدىگى شارالارى پىسىقتالىپ جاتىر.