قىتايلىق كومپانيا دالمە-ءدال ادام ءتارىزدى روبوتتى تانىستىردى
استانا. KAZINFORM - قىتايلىق Westlake Robotics روبوتوتەحنيكا كومپانياسى ءوز ديزاينىنىڭ ۇلكەن General Action Expert (GAE) ۇلگىسىمەن جابدىقتالعان، دالمە-ءدال ادام قوزعالىسىن ۋاقىت پەن كەڭىستىكتە شەكتەۋسىز مودەلدەۋگە قابىلەتتى Titan 01 گۋمانويد روبوتىن تانىستىردى. بۇل تۋرالى شينحۋا اگەنتتىگى حابارلادى.
كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، وسى بازالىق مودەلدىڭ ارقاسىندا ونداعان روبوت ءبىر ادامنىڭ باسقارۋىندا بىردەي تاپسىرمالاردى ءبىر ۋاقىتتا ورىنداي الادى.
قىتايدىڭ شىعىسىنداعى جىجياڭ پروۆينتسياسىنىڭ حاڭجوۋ قالاسىندا وپەراتور قوزعالىستى جازاتىن كوستيۋم كيىپ، قولىن بۇلعاپ، بۇرىلىپ، دوپقا سوققاندا، Titan 01 ءاربىر قوزعالىستى ميلليسەكۋند ىشىندە قايتالادى.
قول بۇلعاۋ مەن دەنە بۇرىلىسىنان باستاپ، قادامنىڭ ارا قاشىقتىعى مەن اياق كوتەرۋ بيىكتىگىنە دەيىن روبوتتىڭ قوزعالىس ءريتمى تولىقتاي وپەراتوردىڭ ىرعاعىنا سايكەس كەلدى.
- بۇل قوزعالىس وپەراتوردىڭ ستيحيالىق ارەكەتتەرىنە ناقتى ۋاقىتتاعى جاۋاپ بولدى، - دەدى Westlake Robotics نەگىزىن قالاۋشى ۆاڭ دۋنلين.
ول وپەراتوردىڭ جەكە باسىنا نەمەسە ولاردىڭ قوزعالىسى قالاي وزگەرەتىنىنە قاراماستان، Titan 01 تەز بەيىمدەلىپ، ىلەسە الاتىنىن ايتتى.
ادام اعزاسىندا ميشىق قوزعالىستى ۇيلەستىرۋگە، تەپە-تەڭدىكتى ساقتاۋعا جانە ءدال، تەگىس قوزعالىستاردى قامتاماسىز ەتۋگە جاۋاپ بەرەدى. GAE گۋمانويدتى روبوت ءۇشىن قۋاتتى «جالپى ماقساتتاعى ميشىق» رەتىندە قىزمەت ەتەدى، بۇل ارەكەتتەردىڭ بۇرىن ورىندالعان-ورىندالماعانىنا قاراماستان، سيگنال العان كەزدە ەڭ قولايلى ارەكەتتەردى بىردەن ورىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
Westlake Robotics مالىمەتىنشە، GAE كورپۋسارالىق بەيىمدەلۋ قابىلەتىنە يە، بۇل بازالىق مودەلدى ءارتۇرلى تيپتەگى جانە ولشەمدەگى روبوتتارعا قولدانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، قىتايدا ادام ءتارىزدى روبوتتار سالاسىندا سەرپىلىس جاساۋ ءۇشىن ج ي دەرەكتەرىن جيناۋ ورتالىقتارى كەڭ اۋقىمدا سالىنىپ جاتىر.