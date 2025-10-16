ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:41, 16 - قازان 2025 | GMT +5

    قىتايلىق كومپانيا اۆتونومدى ۇشاتىن تاكسيدى ىسكە قوستى

    استانا. قازاقپارات - EHang Holdings كومپانياسىنىڭ VT35 وزدىگىنەن جۇرەتىن تاكسيى قىتايدا شىعارىلىپ، انحوي پروۆينسياسىنىڭ حەفەي قالاسىندا تانىستىرىلدى، دەپ حابارلايدى FOX Business.

    Қытайлық компания автономды ұшатын таксиді іске қосты
    Фото: FOX Business

    ەكى ورىندىق ۇشاق باسقارۋدىڭ اۆتونومدى جۇيەلەرىمەن، ەلەكتر قوزعالتقىشىمەن جانە ىقشام كورپۋسىمەن جابدىقتالعان، بۇل قالالىق جەرلەردە 160 ك م- گە دەيىنگى ۇزاق قاشىقتىققا ۇشۋدى قاۋىپسىز جانە ءتيىمدى ەتەدى.

    ۇشاق سەگىز تىك ۇشىپ كوتەرىلۋ جانە قونۋ بۇراماسىمەن جابدىقتالعان، ياعني VT35 شاتىرلارعا، تۇراقتارعا جانە باسقا قۇرىلىمدارعا قونا الادى.

    ەكى ورىندىق ۇشاقتا سونىمەن قاتار بىلعارى قاپ پەن باقىلاۋ تاقتاسى، ويىن-ساۋىق ورتالىعى قىزمەتىن اتقاراتىن سەنسورلىق ەكران ينتەرفەيسى بار.

    ۇشاقتىڭ جاھاندىق نارىققا شىعارىلاتىن كۇنى جاريالانعان جوق. الايدا، كەي دەرەكتەرگە سايكەس، ونىڭ باعاسى شامامەن 913000 ا ق ش دوللارى بولادى.

    بۇعان دەيىن دۋبايدا جۇرگىزۋشىسىز اۋە تاكسيى شىعارىلعانىن حابارلاعان ەدىك.

    تەگ:
    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار