قىتايلىق كومپانيا اۆتونومدى ۇشاتىن تاكسيدى ىسكە قوستى
استانا. قازاقپارات - EHang Holdings كومپانياسىنىڭ VT35 وزدىگىنەن جۇرەتىن تاكسيى قىتايدا شىعارىلىپ، انحوي پروۆينسياسىنىڭ حەفەي قالاسىندا تانىستىرىلدى، دەپ حابارلايدى FOX Business.
ەكى ورىندىق ۇشاق باسقارۋدىڭ اۆتونومدى جۇيەلەرىمەن، ەلەكتر قوزعالتقىشىمەن جانە ىقشام كورپۋسىمەن جابدىقتالعان، بۇل قالالىق جەرلەردە 160 ك م- گە دەيىنگى ۇزاق قاشىقتىققا ۇشۋدى قاۋىپسىز جانە ءتيىمدى ەتەدى.
ۇشاق سەگىز تىك ۇشىپ كوتەرىلۋ جانە قونۋ بۇراماسىمەن جابدىقتالعان، ياعني VT35 شاتىرلارعا، تۇراقتارعا جانە باسقا قۇرىلىمدارعا قونا الادى.
ەكى ورىندىق ۇشاقتا سونىمەن قاتار بىلعارى قاپ پەن باقىلاۋ تاقتاسى، ويىن-ساۋىق ورتالىعى قىزمەتىن اتقاراتىن سەنسورلىق ەكران ينتەرفەيسى بار.
ۇشاقتىڭ جاھاندىق نارىققا شىعارىلاتىن كۇنى جاريالانعان جوق. الايدا، كەي دەرەكتەرگە سايكەس، ونىڭ باعاسى شامامەن 913000 ا ق ش دوللارى بولادى.
بۇعان دەيىن دۋبايدا جۇرگىزۋشىسىز اۋە تاكسيى شىعارىلعانىن حابارلاعان ەدىك.