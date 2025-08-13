قىتايلىق كولىكتەردىڭ قاۋىپتى ەكەنى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - قىتايلىق گيبريدتى اۆتوموبيلدەردىڭ سالونىندا ەلەكتروماگنيتتىك ءورىس دەڭگەيى سانيتارلىق نورمادان 8 ەسە ارتىق. بۇل تۋرالى پەرم پوليتەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى جۇرگىزگەن زەرتتەۋدە انىقتالعان.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، ەكولوگيالىق تازا كولىكتەرگە الەمدىك قىزىعۋشىلىق جىلدام ارتىپ كەلەدى، ال بۇل سەگمەنتتىڭ ەلەۋلى بولىگىن قىتايلىق مودەلدەر قۇرايدى. دەگەنمەن، ولاردىڭ سانىن كوبەيتۋ جاڭا قاۋىپ - ەلەكتروماگنيتتىك قاۋىپسىزدىك ماسەلەسىن دە العا تارتتى.
ءداستۇرلى كولىكتەردە ەلەكتروماگنيتتىك ءورىس تۋدىراتىن جۇيەلەر تەك كەيبىر ساتتەردە عانا ىسكە قوسىلادى، ال گيبريدتەردە قۋاتتى تارتقىش ەلەكترقوزعالتقىش، ليتي-يوندى باتارەيا جانە ينۆەرتورلار ءۇزىلىسسىز جوعارى دەڭگەيدەگى ەلەكتروماگنيتتىك ءورىس تۋدىرادى.
زەرتتەۋ ناتيجەلەرى:
جەدەلدەۋ كەزىندە ەلەكتر ءورىسىنىڭ كەرنەۋلىگى 200 ۆ/م- گە دەيىن جەتكەن (رۇقسات ەتىلگەن شەگى - 25- 40 ۆ/م).
تەجەۋ كەزىندە كورسەتكىش 50- 100 ۆ/م ارالىعىندا بولعان.
تىنىش كۇيدە پارامەترلەر سانيتارلىق نورمادان اسپاعان.
پنيپۋ جول قۇرىلىسى جانە كولىك ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى الەكسەي شەلۋدياكوۆ مۇنداي ورىستەردىڭ ۇزاق ۋاقىت بويى اسەر ەتۋى جيناقتالۋ ەففەكتىسىن تۋدىرىپ، نيەۆرولوگيالىق بۇزىلۋلارعا، دەپرەسسياعا نەمەسە ونكولوگيالىق اۋرۋلارعا اكەلۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى.
مامانداردىڭ پىكىرىنشە، قاۋىپتى ازايتۋ ءۇشىن كولىكتىڭ جوبالاۋ كەزەڭىندە-اق ەكرانداۋشى ماتەريالدار، ەلەكتروماگنيتتىك كەدەرگىلەرگە قارسى فيلترلەر جانە جوعارى ۆولتتى جۇيەلەر ارحيتەكتۋراسىن جەتىلدىرۋ قاجەت. ازىرگە جۇرگىزۋشىلەرگە اۆتوموبيل تاڭداۋ كەزىندە بۇل فاكتوردى دا ەسكەرۋ ۇسىنىلادى.