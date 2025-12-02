قىتايلىق كولىكتەر جارامسىز بولىپ، ەلىنە قايتارىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ BYD كومپانياسى اككۋمۋلياتور جۇيەسىندەگى اقاۋعا بايلانىستى 89 مىڭعا جۋىق گيبريدتى كولىگىن كەرى قايتارىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
قىتايلىق BYD اككۋمۋلياتور جۇيەسىندە انىقتالعان تەحنيكالىق قاۋىپكە بايلانىستى گيبريدتى كولىكتەرىنىڭ ءىرى پارتياسىن سەرۆيستىك تەكسەرىسكە شاقىردى. كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، جالپى 88981 دانا Qin PLUS DM-i مودەلى كەرى قايتارىلادى. بۇل كولىكتەر 2021-جىلدىڭ باسىنان 2023-جىلدىڭ قىركۇيەگىنە دەيىن وندىرىلگەن.
مەملەكەتتىك نارىقتى رەتتەۋ باسقارماسىنا ۇسىنىلعان ەسەپتە اتالعان سەرياداعى كەيبىر ماشينالاردىڭ اككۋمۋلياتور جيناعىندا وندىرىستىك بىركەلكىلىككە قاتىستى اقاۋلار بايقالعانى ايتىلادى. وسىنداي كەمشىلىك كولىكتىڭ تارتۋ قۋاتىنىڭ تومەندەۋىنە اكەلۋى مۇمكىن، ال كەي جاعدايدا اۆتو ەلەكتر رەجيمىندە جۇرە الماي قالۋى ىقتيمال.
BYD- دىڭ حابارلاۋىنشا، قايتارۋ ناۋقانى 28-قاراشادا باستالدى. بۇل شەشىم مەملەكەتتىك رەتتەۋشى جۇرگىزگەن تەحنيكالىق زەرتتەۋلەر ناتيجەسىنەن كەيىن قابىلدانعان.
كومپانيا جاساعان جوسپارعا سايكەس، بارلىق ۋاكىلەتتى ديلەرلەرگە دياگنوستيكالىق جۇيەنىڭ باعدارلاماسىن قاشىقتان تەگىن جاڭارتۋ تاپسىرىلعان. ەگەر جاڭارتۋدان سوڭ اۆتوموبيلدىڭ تارتقىش باتارەياسىندا كۇماندى كورسەتكىشتەر انىقتالسا، جۇيە جۇرگىزۋشىگە پانەلدەگى ينديكاتور ارقىلى ەسكەرتۋ جىبەرەدى. مۇنداي جاعدايدا كولىك يەسىنە اككۋمۋلياتور جيناعىن تەگىن اۋىستىرۋ ۇسىنىلادى.
كەرى قايتارىپ الۋ جونىندەگى رەسمي حابارلاما كولىك يەلەرىنە پوشتا، قوڭىراۋ جانە SMS ارقىلى جىبەرىلەدى.