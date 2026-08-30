قىتايلىق كومپانيادان پارا العان ەكۆادوردىڭ ەكس-پرەزيدەنتى وتباسى، باۋىرلارىمەن قوسا سوتتالدى
استانا. KAZINFORM - ەكۆادوردىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى لەنين مورەنو قىتايلىق كومپانيادان پارا العانى ءۇشىن بەس جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى، دەپ حابارلايدى Euronews.
73 جاستاعى مورەنو سوت ۇكىمىن جاريالاۋ كەزىندە زالدا بولدى. دەنساۋلىعىنا بايلانىستى ءجۇرىپ-تۇرۋى قيىنداعاندىقتان، ول جازاسىن ءۇيقاماقتا وتەيدى. ەكس-پرەزيدەنت رافاەل كوررەا بيلىگى تۇسىندا ۆيتسە-پرەزيدەنت قىزمەتىن اتقارعان كەزدە جەمقورلىق سحەماسىنا تىكەلەي قاتىسقانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىلدى.
تەرگەۋ مالىمەتىنشە، مورەنو قىتايلىق كومپانياعا سۋ ەلەكتر ستانتسياسىن سالۋ جونىندەگى كەلىسىمشارتتى الۋعا كومەكتەسكەنى ءۇشىن پارا العان.
ونىڭ ايەلى مەن قىزى، ەكى اعاسى جانە قايىن اعاسى دا قىلمىسقا قاتىسۋشى دەپ تانىلدى. مورەنونىڭ ايەلى مەن قىزى 30 ايدان باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. سوتتالعاندار 90 كۇن ىشىندە زاڭسىز العان قاراجاتىنان ءۇش ەسە كوپ سومانى قايتارۋعا ءتيىس.
وسىلايشا، مورەنو جەمقورلىق ءۇشىن سوتتالعان ەكۆادوردىڭ ءۇشىنشى بۇرىنعى پرەزيدەنتى اتاندى. بۇعان دەيىن رافاەل كوررەا 2020 -جىلى پاراقورلىق ءىسى بويىنشا سەگىز جىلعا سوتتالعان. ول بىرنەشە جىلدان بەرى بەلگيادا تۇرادى. ەكس-پرەزيدەنت حاميل ماۋاد تا 2014 -جىلى مەملەكەتتىك قاراجاتتى ماقساتسىز پايدالانعانى ءۇشىن سەگىز جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان.
پروكۋراتۋرانىڭ مالىمەتىنشە، 2008-2018 -جىلدارى ەلدە قىتايلىق Sinohydro كومپانياسى جۇزەگە اسىرعان جوبانىڭ قۇنىنان %4 كولەمىندە پارا جيناعان جەمقورلىق جەلىسى جۇمىس ىستەگەن. قاراجات ۇلتتىق جانە حالىقارالىق ترانزاكتسيالار ارقىلى مەملەكەتتىك قىزمەتكەرلەر مەن باسقا دا تۇلعالارعا بولىنگەن. ولاردىڭ اراسىندا مورەنو دا بولعان.
Sinohydro كومپانياسى 2010 -جىلى قۇنى شامامەن 2 ميلليارد دوللار بولاتىن «كوكا-كودو-سينكلەر» سۋ ەلەكتر ستانتسياسىنىڭ قۇرىلىسىن باستادى. نىسان 2016 -جىلى ەكۆادورعا بەرىلگەنىمەن، كەيىن ونىڭ قۇرىلىسىنداعى اقاۋلار سىنعا ۇشىرادى.
مورەنو 2007 -جىلى رافاەل كوررەا ۇكىمەتىندە ۆيتسە-پرەزيدەنت بولىپ، 2013 -جىلعا دەيىن وسى قىزمەتتى اتقاردى. 2017 -جىلى پرەزيدەنت سايلاۋىندا جەڭىسكە جەتىپ، ەكۆادوردى باسقاردى.
ەسكە سالا كەتسەك، 2017 -جىلى ەكۆادوردا ۆيتسە-پرەزيدەنت پارا العانى ءۇشىن التى جىلعا سوتتالعان ەدى.
ال 2023 -جىلى ەكۆادور پارلامەنتى ەكس-پرەزيدەنت گيلەرمو لاسسونى جەمقور دەپ تانىدى.
ال بىلتىر كوكتەمدە پەرۋدىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى مەن ونىڭ ايەلى 15 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعانىن جازدىق. سول جىلى قاراشا ايىندا پەرۋدىڭ تاعى ءبىر ەكس- پرەزيدەنتى ۆيسكاررا 14 جىلعا سوتتالدى.