قىتايلىق عالىمدار سىنعان سۇيەكتى بىرنەشە مينۋتتا بىرىكتىرەتىن جەلىم ويلاپ تاپتى
استانا. قازاقپارات - قىتايلىق عالىمدار سۇيەكتەرگە ارنالعان بىرەگەي «سۋپەرجەلىم» ويلاپ تاپقانىن حابارلادى. ونىڭ كومەگىمەن سىنعان سۇيەكتى بىرنەشە اي بويى ءداستۇرلى ەمدەۋدىڭ ورنىنا، بار بولعانى بىرنەشە مينۋت ىشىندە «جابىستىرۋعا» بولادى.
بۇل تۋرالى Oddity Central-عا سىلتەمە جاساي وتىرىپ El.kz ينتەرنەت پورتالى حابارلايدى.
جاڭا ءونىم Bone-02 دەپ اتالادى. ول حاڭجوۋداعى چجەتسزيان ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ماماندارى تاراپىنان جاسالعان. Sir Run Run Shaw اۋرۋحاناسىنىڭ ورتوپەد-حيرۋرگى لين سيانفەننىڭ ايتۋىنشا، پرەپارات ينەكسيا تۇرىندە ەنگىزىلەدى جانە «ءۇش مينۋت ىشىندە سۇيەك فراگمەنتتەرىن بىرىكتىرەدى».
عالىمدارعا بۇل يدەيا ۋستريتسالاردىڭ سۋ استىنداعى بەتكە جابىسىپ قالۋ قاسيەتىن زەرتتەگەننەن كەيىن كەلگەن. تابيعي بيوجەلىمنىڭ وسى مەحانيزمى مەديتسينالىق ماقساتتا قايتا جاسالدى.
Bone-02 قازىردىڭ وزىندە 150 دەن استام كلينيكالىق جاعدايدا قولدانىلدى. سونىڭ ءبىرى - بىلەگى سىنعان ناۋقاس: ادەتتەگى تەمىر پلاستينا ورناتۋدىڭ ورنىنا ءۇش مينۋتتىق پروتسەدۋرا جاسالىپ، ءۇش ايلىق باقىلاۋدان كەيىن سۇيەك اسقىنۋسىز تولىق ءبىتىپ كەتكەن.
جاڭالىقتىڭ باستى ارتىقشىلىعى - جەلىم اعزادا تابيعي تۇردە ەرىپ كەتەدى. بۇل قايتالاما وپەراتسياعا قاجەتتىلىكتى جويادى جانە ينفەكسيا قاۋپىن ازايتادى. Bone-02 قىتايدا جانە شەتەلدە پاتەنتتەلگەنىمەن، ونى جاپپاي قولدانۋ ءۇشىن ءالى دە قوسىمشا كلينيكالىق سىناقتار قاجەت.