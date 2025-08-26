قىتايلىق عالىمدار گەنومدىق تۇرلەندىرىلگەن شوشقا وكپەسىن ادامعا ءساتتى كوشىردى
استانا. KAZINFORM - قىتايلىق عالىمدار ميى ولگەن ناۋقاستىڭ دەنەسىنە گەنومدىق تۇرلەندىرىلگەن شوشقانىڭ وكپەسىن ءساتتى كوشىردى، بۇل جەتىستىك وكپە ترانسپلانتاتسياسى بويىنشا دونور تاپشىلىعىن ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرۋى ىقتيمال، دەپ حابارلايدى Lianhe Zaobao باسىلىمى.
زەرتتەۋ توبى 25-تامىز كۇنى ۇلىبريتانيانىڭ «Nature Medicine» جۋرنالىندا ماقالا جاريالاپ، گەنومدىق تۇرلەندىرىلگەن شوشقا وكپەسىنىڭ العاش رەت ادام دەنەسىنە ءساتتى قوندىرىلعانىن حابارلادى.
گۋانجوۋ مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ جانىنداعى ءبىرىنشى كلينيكالىق اۋرۋحانانىڭ پروفەسسورى حە تسزيانسين جەتەكشىلىك ەتكەن عالىمدار توبى كلينيكادا جيى جاسالاتىن ءبىر وكپەنى اۋىستىرۋ وتاسىنىڭ ۇلگىسىمەن گەنەتيكالىق تۇرلەندىرىلگەن باما شوشقاسىنىڭ سول جاق وكپەسىن ميى ولگەن ادامنىڭ دەنەسىنە كوشىردى.
باسىلىمنىڭ جازۋىنشا، زەرتتەۋشىلەر دونور-شوشقانىڭ گەنىن التى جەردەن وزگەرتكەن. بۇل - اعزانى ادام دەنەسىنە قوندىرعاننان كەيىن يممۋندىق قاۋىپ-قاتەردى ازايتۋ ماقساتىندا جاسالعان قادام. وتادان كەيىنگى تىنىس الۋ، قان اينالىمى جانە وزگە دە كورسەتكىشتەر قوندىرىلعان وكپەنىڭ توعىز كۇن بويى قالىپتى قىزمەت اتقارعانىن كورسەتتى. وسى ۋاقىت ىشىندە اسا جەدەل قابىلداماۋ رەاكتسياسى تىركەلمەدى، ال پاراللەل جۇرگىزىلگەن پاتوگەندىك باقىلاۋ بەلسەندى ينفەكتسيا بەلگىلەرىن انىقتامادى.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، جوبا ۇلتتىق زاڭدار مەن ەتيكالىق نورمالارعا ساي جۇرگىزىلگەن. ول اۋرۋحانانىڭ ەتيكالىق كەڭەسى جانە باسقا دا قۇزىرلى مەكەمەلەر تاراپىنان تەكسەرىلىپ، باقىلاۋعا الىنعان. سىناققا قاتىسۋشى اۋىر باس-مي جاراقاتىنان كەيىن بىرنەشە مارتە تاۋەلسىز ساراپتاما نەگىزىندە ميى ولگەنى انىقتالعان ناۋقاس بولدى. ونىڭ وتباسى مەديتسينانىڭ دامۋىنا قولداۋ كورسەتۋ ماقساتىندا زەرتتەۋگە اقىسىز قاتىسۋعا كەلىسىم بەرگەن. زەرتتەۋ توعىزىنشى كۇنى ناۋقاستىڭ جاقىندارىنىڭ ءوتىنىشى بويىنشا توقتاتىلدى.
