قىتايلىق بلوگەر بۇلتتى سۋرەتكە ءتۇسىرىپ ميلليونداپ اقشا تاپقان
استانا.قازاقپارات - قىتايلىق بلوگەر ءبىر اي بويى تاۋ شىڭىندا تۇرىپ، تاڭعى تۇمان مەن بۇلتتى ۆيدەوعا تۇسىرگەنى ءۇشىن سالىققا دەيىن 60 مىڭ يۋان الدى.
بۇل قازىرگى باعاممەن شامامەن 4,1 ميلليون تەڭگە، دەپ حابارلايدى turkystan.kz scmp.com-عا سىلتەمە جاساپ.
ەرەكشە جۇمىس تىحەنان پروۆينتسياسىنداعى لاوتسزيۋنشان تۋريستىك ايماعى جاريالاعان. جۇمىس بەرۋشى «بۇلت كورىنىسىن باقىلاۋشىعا» تەگىن جاتىن ورىن مەن تاماق ۇسىنعان. ونىڭ نەگىزگى مىندەتى كۇن سايىن تابيعاتتى باقىلاپ، كەمىندە ءبىر قىسقا ۆيدەو ازىرلەپ جاريالاۋ بولعان.
ءبىر ايلىق جۇمىسقا 3587 ادام ۇمىتكەر بولعان. ولاردىڭ اراسىنان الەۋمەتتىك جەلىدە Xiaozao لاقاپاتىمەن تانىلعان لي سىچەن تاڭدالدى. ەلەكتروندىق كوممەرتسيا ماماندىعىن ءتامامداعان جاس بلوگەردىڭ بايقاۋعا ۇسىنعان ۆيدەوسى 86 مىڭنان استام لايك جيناعان. لي 16-شىلدەدەن 15-تامىزعا دەيىن لاوتسزيۋنشان تاۋىنىڭ شىڭىندا تۇردى. بۇل جەر قىتايداعى ايگىلى داوسيزم ورتالىقتارىنىڭ ءبىرى سانالادى جانە تۇمان باسقان تاۋ كورىنىستەرىمەن تانىمال.
سىرتتاي قاراعاندا بۇل جۇمىس تاۋدىڭ باسىندا دەمالىپ، ادەمى تابيعاتتى تاماشالاۋمەن عانا بايلانىستى كورىنۋى مۇمكىن. الايدا بلوگەردىڭ ايتۋىنشا، كۇن ءتارتىبى الدەقايدا كۇردەلى بولعان.
ول كۇن سايىن تاڭعى ساعات 5:00 شاماسىندا ويانىپ، كۇن شىقپاي تۇرىپ تۇسىرىلىمگە كىرىسكەن. كەي كۇندەرى كۇن باتقاننان كەيىنگى جارىق شوۋىنا دەيىن جۇمىس ىستەپ، ءبىر كورىنىستى بىرنەشە بۇرىشتان ۆيدەوعا تۇسىرگەن. كەيىن ماتەريالداردى سۇرىپتاپ، وڭدەپ، ءتۇسىن رەتتەپ، بەلگىلەنگەن مەرزىمدە جاريالاۋى قاجەت بولعان.
اۋا رايى قولايسىز بولعان كۇندەرى جۇمىس قيىنداي تۇسكەن. قالىڭ تۇمان، جاڭبىر نەمەسە بۇلتتىڭ بولماۋى جوسپارلانعان ۆيدەونى تۇسىرۋگە كەدەرگى كەلتىرگەن. لي العاشقى ۋاقىتتا روليكتەرى كورەرمەنگە ۇناماي قالا ما دەپ قاتتى الاڭداعانىن دا جاسىرمادى.
«ۋاقىت وتە جىلدام ءوتتى»، - دەدى ول ءبىر ايلىق جۇمىسى اياقتالعاننان كەيىن.
كەلىسىم بويىنشا، تاۋ باسىندا تۇسىرىلگەن نەگىزگى فوتو جانە بەينەماتەريالداردىڭ اۆتورلىق قۇقىعى تۋريستىك ايماققا تيەسىلى. ال لي ءوزىنىڭ كۇندەلىكتى جۇمىسى، قيىندىقتارى مەن كوڭىل كۇيى تۋرالى جەكە ۆلوگتار جاريالاپ وتىرعان. ناتيجەسىندە ونىڭ پاراقشاسىنا التى مىڭنان استام ادام جازىلدى.
ءبىر اي ىشىندە ول ۆيدەو ءتۇسىرۋ مەن مونتاجداۋدى، تۇستەردى وڭدەۋدى جانە درون باسقارۋدى جاقسىراق مەڭگەرگەن. دەگەنمەن ءوزىن ازىرگە ينفليۋەنسەر سانامايدى. ەندى تۇراقتى جۇمىس ىزدەپ، الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىن بوس ۋاقىتىندا جۇرگىزۋدى جوسپارلاپ وتىر. لاوتسزيۋنشان تۋريستىك ايماعىنىڭ وكىلدەرى مەكەمەدە تۇراقتى ۆيدەووپەراتورلار جۇمىس ىستەيتىنىن ايتتى. الايدا جوبا ارقىلى تابيعاتقا سىرت كوزبەن قارايتىن، جاڭا يدەيا ۇسىناتىن ادامدى تارتقىسى كەلگەن. ناۋقان ءساتتى وتكەندىكتەن، تۋريستىك كەشەن بولاشاقتا تاعى دا «بۇلت باقىلاۋشىلارىن» جۇمىسقا الۋى مۇمكىن.
جۇمىس شارتتارى مەن ۇمىتكەرلەر سانى تۋرالى مالىمەتتى Daxiang News جاريالادى. جوبانىڭ قورىتىندىسى مەن لي سىچەننىڭ جۇمىس بارىسى تۋرالى SCMP جازدى. تەڭگەدەگى سوما 20-تامىزداعى قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ رەسمي باعامى نەگىزىندە شامامەن ەسەپتەلدى.