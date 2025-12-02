قىتايلىق اۆتو ءوندىرۋشى 90 مىڭعا جۋىق كولىگىن قايتارىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قىتايلىق BYD اۆتو ءوندىرۋشىسى اككۋمۋلياتور جۇيەسىندەگى قاۋىپتى اقاۋعا بايلانىستى 88981 گيبريدتى كولىكتەرىن قايتارىپ الاتىنىن حابارلادى.
BYD Automobile Industry Co., Ltd. جانە BYD Auto Co., Ltd. كومپانيالارى 2021 -جىلدىڭ قاڭتارى مەن 2023 -جىلدىڭ قىركۇيەگى ارالىعىندا شىعارىلعان Qin PLUS DM-i كولىكتەرىن قايتارىپ الۋ جوسپارلارىن SAMR- عا ۇسىندى.
كەيبىر قايتارىپ الىنعان كولىكتەردە ءوندىرىس كەزىندە تۋىنداعان اككۋمۋلياتور بىركەلكىلىگىندە ماسەلەلەر انىقتالعانى تۋرالى حابارلاندى. بۇل اقاۋلار اككۋمۋلياتوردىڭ تارتۋ كۇشىن ازايتۋعا جانە كەيبىر جاعدايلاردا ەلەكتر رەجيمىندە جۇرە الماۋعا اكەلۋى مۇمكىن.
كومپانيا 28-قاراشادا باستالعان كەرى قايتارىپ الۋ نارىقتى رەتتەۋ جونىندەگى مەملەكەتتىك باسقارما باستاماشىلىق ەتكەن اقاۋدى تەرگەۋ قورىتىندىسى بويىنشا جۇرگىزىلەتىنىن اتاپ ايتتى.
BYD جوسپارىنا سايكەس، ۋاكىلەتتى ديلەرلەرگە دياگنوستيكالىق جۇيەنىڭ باعدارلامالىق جاساقتاماسىن قاشىقتان جاڭارتۋدى تەگىن ورىنداۋ تاپسىرىلدى. جاڭارتۋدان كەيىن، تارتقىش باتارەيانىڭ جۇمىسىندا اۋىتقۋلار انىقتالسە، قۇرالدار تاقتاسىندا اقاۋلىق شامى جانادى جانە يەسىنە باتارەيا جيناعىن تەگىن اۋىستىرۋ ءۇشىن ديلەرلىك ورتالىققا جۇگىنە الادى.
قايتارۋ تۋرالى حابارلاما كليەنتتەرگە BYD رەسمي ديلەرلەرى ارقىلى پوشتا، تەلەفون جانە SMS ارقىلى جىبەرىلەدى.
ءبىز بۇعان دەيىن قىتايلىق جانە نەمىس ەلەكتروموبيلدەرى Tesla-نى ەۋروپالىق نارىقتان ىعىستىرىپ جاتقانىن جازعانبىز.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا