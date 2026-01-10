قىتايلىق ارحەولوگتار كونە قابىردەن ورتاازيالىق ستيلدەگى التىن- كۇمىس بۇيىمداردى تاپتى
استانا. KAZINFORM - قىتايلىق ارحەولوگتار تان داۋىرىنە ءتان قابىردەن قىش، فارفور جانە قولا بۇيىمدار، سونداي-اق ورتاازيالىق ستيلدەگى التىن-كۇمىس اشەكەيلەر قازىپ الدى. بۇل تۋرالى شينحۋا اگەنتتىگى حابارلادى.
2022 -جىلدىڭ قاڭتارى مەن 2024 -جىلدىڭ ءساۋىرى ارالىعىندا سيان قالاسىنىڭ چانان اۋدانىنىڭ تسزيالي اۋىلى اۋماعىندا جاڭعىرتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋىنە بايلانىستى، شەنسي ارحەولوگيا ينستيتۋتى قۇرىلىس الاڭىنداعى كونە قورىمدارعا ارحەولوگيالىق زەرتتەۋ جۇرگىزگەن. قازبا جۇمىستارى كەزىندە M228 ءنومىرلى ءقابىر اشىلىپ، مولا يەسىنىڭ ساراي كۇزەتى سول قاناتىنىڭ جەتەكشىسى دۋن ءشۋنسياننىڭ جۇبايى ما ساننيان ەكەنى انىقتالدى. 698 -جىلى كومىلگەن قابىردەن بارلىعى 19 دانا (توپ) ارتەفاكتى تابىلعان. ولاردىڭ قاتارىندا قىش جانە فارفور ىدىستار، قولا، تەمىر، التىن، كۇمىس جانە تاس بۇيىمدار بار. اسىرەسە التىن تاراق، ءۇش سيراقتى كۇمىس ىدىس، كۇمىس كۋبوك سەكىلدى زاتتار كوركەمدىگىمەن كوز تارتادى.
شەنسي ارحەولوگيا ينستيتۋتىنىڭ عىلىمي قىزمەتكەرى شي شەننىڭ ايتۋىنشا، قابىردەن شىققان التىن-كۇمىس بۇيىمداردىڭ دەنى - ايەلدەرگە ارنالعان اشەكەيلەر مەن زاتتار ساقتالاتىن ىدىستار. كۇمىستەن جاسالعان ءۇش سيراقتى قۇمىرا مەن كۋبوكتىڭ بۇيىرىندە ورتالىق ازيا ايماعىنا ءتان ءجۇزىم مەن ۇشقات ورنەكتەرى بەينەلەنگەن. عالىمنىڭ پىكىرىنشە، قابىردەن تابىلعان التىن-كۇمىس بۇيىمدار مەن ساسانيلىك كۇمىس تەڭگەلەر ايرىقشا نازار اۋدارۋعا تۇرادى جانە ءوز كەزەڭىندەگى الەمدىك مادەني بايلانىس پەن ساۋدا قاتىناستارىن زەرتتەۋگە ماڭىزدى دەرەككوز ۇسىنادى.
بۇعان دەيىن قىتايدىڭ شەنسي پروۆينتسياسىندا مەرزىمى شامامەن 3000 جىلعا جۋىقتايتىن 31 كونە قابىردەن تۇراتىن كەشەن تابىلعانى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز.