قىتايلار قارتايىپ بارادى: الداعى 10 جىلدا 60 تان اسقاندار سانى 400 ميلليوننان اسادى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا الداعى ون جىلدا 60 جاستان اسقان ادامدار سانى 400 ميلليوننان اسادى دەپ كۇتىلۋدە. وسىعان بايلانىستى ەل بيلىگى حالىقتىڭ قارتايۋى ماسەلەسىن شەشۋ شارالارىن كۇشەيتىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
2025 -جىلدىڭ سوڭىنداعى دەرەك بويىنشا، قىتايدا 60 جاستان اسقان 320 ميلليوننان استام ادام بولعان. بۇل - ەل حالقىنىڭ شامامەن 23 پايىزى.
بيلىك بۇل ماسەلەگە قارسى ناقتى قادامدار جاساپ جاتىر. ماسەلەن، 2030 -جىلعا قاراي قالالىق اۋداندار مەن اۋىلداردىڭ كەمىندە 70 پايىزى قارتتارعا كۇتىم كورسەتەتىن مەكەمەلەرمەن قامتىلۋى ءتيىس. سونداي- اق قيىن جاعدايدا قالعان ەگدە جاستاعى ازاماتتارعا تۇراقتى تۇردە بارىپ، كۇتىم كورسەتۋ تەتىكتەرىن ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ساراپشىلار حالىقتىڭ قارتايۋى مەن گەندەرلىك تەڭگەرىمسىزدىكتىڭ نەگىزگى سەبەپتەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە 1970 -جىلداردىڭ سوڭىندا ەنگىزىلگەن «ءبىر وتباسى - ءبىر بالا» ساياساتىن اتايدى. سونىڭ سالدارىنان ەلدە تۋۋ كورسەتكىشى تومەندەگەن.
كەيىن بيلىك بۇل شەكتەۋلەردى بىرتىندەپ جەڭىلدەتتى: 2013 -جىلى بەلگىلى ءبىر وتباسىلارعا ەكىنشى بالاعا رۇقسات بەرىلسە، 2016 -جىلى بارلىق وتباسىلارعا قاتىستى بولدى. ال 2021 -جىلى ءۇشىنشى بالاعا دا رۇقسات ەتىلدى. سوعان قاراماستان، تۋۋ دەڭگەيى ايتارلىقتاي وسكەن جوق.
سوڭعى دەرەكتەرگە سايكەس، وتكەن جىلى قىتاي حالقى 3,39 ميلليون ادامعا ازايىپ، 1,404 ميللياردتى قۇراعان.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قىتايدا ءبىر ايەل بەس بالا - ءتورت قىز جانە ءبىر ۇل دۇنيەگە اكەلگەن ەدى. مەديتسينا ماماندارىنىڭ ايتۋىنشا، تابيعي جولمەن بىردەن بەس بالا تۋۋ ىقتيمالدىعى 60 ميلليون جاعدايدىڭ بىرەۋىندە عانا كەزدەسەدى.
