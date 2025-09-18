قىتايلار كولىك ورنىنا ۆەلوسيپەد ءمىنىپ، كۇنىنە 6,6 ميلليون ليتر بەنزين ۇنەمدەپ وتىر
استانا. KAZINFORM - قىتايدا ۆەلوسيپەدتەردىڭ جالپى سانى 200 ميلليوننان، ال ەلەكتروۆەلوسيپەدتەردىڭ سانى 380 ميلليوننان استى، دەپ جازادى شينحۋا.
بۇل تۋرالى سارسەنبى كۇنى قىتايدىڭ ۆەلوسيپەدتەر قاۋىمداستىعى حابارلادى.
سالالىق ۇيىمنىڭ مالىمەتىنشە، قىتايدىڭ قالا مەن قالا ماڭىنداعى تۇرعىندارىنىڭ كۇندەلىكتى ساپارلارىنىڭ ءاربىر ءۇشىنشىسى ۆەلوسيپەد نەمەسە ەلەكتروۆەلوسيپەد ارقىلى جاسالادى.
ۆەلوسيپەدتەر مەن ەلەكتروۆەلوسيپەدتەردىڭ تانىمالدىعىنىڭ ارتۋى - ولاردىڭ ىڭعايلىلىعى مەن تيىمدىلىگىنە، سونداي-اق ەكولوگيالىق سانا- سەزىمنىڭ جوعارىلاۋىنا بايلانىستى. قازىر قىتاي تۇرعىندارىنىڭ كوبى ەكى دوڭگەلەكتى كولىكتى كومىرتەك قالدىعى از بالاما رەتىندە تاڭداي باستادى.
قاۋىمداستىقتىڭ باعالاۋىنشا، قىتايدا ۆەلوسيپەدتەر مەن ەلەكتروۆەلوسيپەدتەردى قولدانۋ ارقىلى كۇن سايىن اۋاعا 10 مىڭ تونناداي كومىرقىشقىل گازىنىڭ تارالۋىنىڭ الدىن الۋعا بولادى. بۇل - ورتا ەسەپپەن العاندا، 6,6 ميلليون ليتر بەنزين ۇنەمدەۋمەن بىردەي.
بۇدان بۇرىن سەيسەنبى كۇنى قىتاي بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ جىل سايىنعى يننوۆاتسيالىق ساياسات رەيتينگىندە العاش رەت ۇزدىك وندىققا كىرىپ، گەرمانيانى ارتتا قالدىرعانىن جازعان ەدىك.