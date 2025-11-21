قىتايلار ادامزاتقا بەيمالىم كولدى زەرتتەپ جاتىر
قىتاي عالىمدارى ادامزاتقا 3 ميلليون جىل بويى بەيمالىم بولىپ كەلگەن كولدى زەرتتەيدى، دەپ حابارلايدى 24KZ.
بۇل جاقتان كەرەك-جاراق تيەلگەن ەكسپەديتسيالىق مۇزجارعىش قوس كەمە ساپارعا شىقتى. ال ەجەلگى ايدىن انتاركتيداداعى مۇزدىقتار استىندا جاتىر. بارلاۋ مالىمەتتەرىنە سايكەس كولدىڭ كولەمى 370 شارشى شاقىرىم، تەرەڭدىگى 200 مەترگە دەيىن جەتەدى. ەندى ول جەردەن سىناما الۋ ءۇشىن ماماندار قالىڭدىعى 3600 مەتر مۇزدى بۇرعىلايدى. ولاردىڭ ايتۋىنشا، كولدىڭ عاسىرلار بويى كۇن كوزىنەن تاسادا ءارى جوعارى قىسىم مەن ەكسترەمالدى تومەن تەمپەراتۋرادا ساقتالۋى اسا قۇندى ميكروبيلوگيالىق زەرتتەۋ جۇرگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. «سونداي-اق انتاركتيكاداعى مۇز قىرتىستارىنىڭ ەۆوليۋتسياسىن انىقتاپ، جاھاندىق كليماتتىق وزگەرىستەردىڭ سەبەپ-سالدارىن زەردەلەۋگە جول اشادى»، - دەيدى عالىمدار.
گو تسزينسيۋە، مۇزاستى كولدەرىن زەرتتەۋ جونىندەگى توپتىڭ جەتەكشىسى:
- مۇزاستى كولى انتاركتيدانىڭ شىعىس بولىگىندە ورنالاسقان. كولەمى جاعىنان ەكىنشى ورىن الاتىن بىرەگەي ايدىن. مۇزدىقتاردى بۇرعىلاۋ كەزىندە ىستىق سۋ مەن تەرميالىق ەرىتۋ تەحنولوگياسى قولدانىلادى. سەبەبى كولدەن الىناتىن سىناما قۇرامى بۇزىلماۋى كەرەك. ول اسا ماڭىزدى. قازىر ەكسپەديتسيا تولىق قۇرامدا جولعا شىقتى. زەرتتەۋ جۇمىستارى كەلەسى جىلدىڭ مامىر ايىنا دەيىن جالعاسادى.
