قىتايدىڭ ىلە وڭىرىندە اسپالى كوپىر ءۇزىلىپ، 5 ادام كوز جۇمدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ ىلە قازاق اۆتونوميالىق وبلىسىنا قاراستى موڭعولكۇرە اۋدانىندا اسپالى كوپىر ءۇزىلىپ، 5 ادام قازا بولدى. بۇل تۋرالى The Paper اقپاراتتىق پورتالى حابارلادى.
اقپارات قۇرالىنىڭ جازۋىنشا، قايعىلى وقيعا 6-تامىز كۇنى ساعات 16 شاماسىندا بولعان. شاتى تۋريستىك ايماعىنىڭ اۋماعىنداعى اسپالى كوپىردىڭ قوس ارقانىنىڭ ءبىرى ءۇزىلىپ، كوپىر بەتى ءبىر باۋىرىنا قاراي قيسايىپ قالعان. سالدارىنان 29 ادام كوپىردەن وزەن ارناسىنا قۇلاعان. 5 ادام وقيعا ورنىندا قازا بولىپ، 22 ادام جەڭىل جارالانعان، تاعى 2 ادامنىڭ جاعدايى اۋىر دەپ باعالانىپ وتىر.
جەرگىلىكتى اكىمدىكتىڭ حابارلاۋىنشا، جارالى جانداردىڭ بارلىعى اۋرۋحاناعا جەتكىزىلىپ، ەم قابىلداپ جاتىر. ولاردىڭ ومىرىنە قاۋىپ ءتونىپ تۇرعان جوق.
ىلە وبلىسى مەن موڭعولكۇرە اۋدانىنىڭ بيلىگى شۇعىل شارا قولدانىپ، وقيعا ورنىنا قۇتقارۋشىلار مەن مەديتسينالىق قىزمەتكەرلەردى تىزگىن ۇشىمەن جىبەرگەن. زارداپ شەككەندەرگە كومەك كورسەتىلىپ، تۋريستەرگە ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلگەن.
وقيعادان كەيىن شاتى تۋريستىك ايماعى ۋاقىتشا جابىلدى. اپاتتىڭ سەبەبى انىقتالىپ جاتىر.
اشىق دەرەككوزدەن بەلگىلى بولعانداي، شاتى تۋريستىك ايماعى ىلە قازاق اۆتونوميالىق وبلىسىنىڭ موڭعولكۇرە اۋدانىنداعى شاتى قىرعىز ۇلتتىق اۋىلىنىڭ اۋماعىندا. جەر اۋدانى 65 شارشى شاقىرىم. تيانشان تاۋىن كوكتەي وتەتىن ەجەلگى كوش جولىمەن بۇكىل قىتايعا بەلگىلى.
新疆一景区网红桥绳索断裂，多名游客坠落湍急河流！8月6日，新疆伊犁夏塔昭苏县夏塔旅游风景区，将军桥绳索断裂，导致桥面严重倾斜，一些正在桥上行走的游客落入河中，有游客摔伤，还有人被冲到下游。据悉，该桥去年也6月曾发生倾斜事故。 pic.twitter.com/zoCbzfXGsz— 希望之聲 - 中國時局 (@SoundOfHope_SOH) August 6, 2025
اۆتور
ەرلان مازان