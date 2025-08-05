قىتايدا قاۋىپتى ۆيرۋسقا قاتىستى ەسكەرتۋ جۇيەسى ىسكە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندەگى گۋاڭدۋڭ پروۆينسياسىندا، اتاپ ايتقاندا گۋاڭجوۋ قالاسىندا چيكۋنگۋنيا ۆيرۋسىن جۇقتىرۋ قاۋپى تۋرالى حابار بەرەتىن جاڭا فۋنكسيا ىسكە قوسىلدى.
بۇل جۇيە پايدالانۋشىلاردىڭ گەولوكاتسياسى بويىنشا ەسكەرتۋ جاساپ، جۇقپالى اۋرۋدىڭ تارالۋىنا بايلانىستى قاۋىپ دەڭگەيىن كورسەتەدى، دەپ جازدى Global Times.
رەسمي مالىمەتتەرگە سايكەس، سوڭعى اپتادا پروۆينسيا اۋماعىندا چيكۋنگۋنيا بەزگەگىمەن 2892 جاڭا جاعداي تىركەلگەن. اۋىر نە ءولىم جاعدايلارى انىقتالعان جوق.
ايماقتىق ينفەكسيالىق اۋرۋلاردى باقىلاۋ ورتالىعىنىڭ جەتەكشى ساراپشىسى كان ميننىڭ ايتۋىنشا، پروۆينسياداعى ەپيدەميولوگيالىق احۋال بىرتىندەپ تۇراقتالىپ كەلەدى. الايدا سىرتتان ۆيرۋستىڭ اكەلىنۋ قاۋپى جانە Aedes ماسالارىنىڭ بەلسەندىلىگىن ارتتىراتىن قولايسىز اۋا رايى فاكتورلارى ساقتالۋدا.
جاڭا ونلاين-كارتا قولدانۋشىلارعا ءوز اۋداندارىنداعى ينفەكتسيالىق احۋال تۋرالى جەدەل اقپارات ۇسىنادى جانە قورعانۋ شارالارى بويىنشا ۇسىنىمدار بەرەدى. كارتا اۋرۋلاردى باقىلاۋ ورتالىعىنىڭ رەسمي سايتىندا جانە WeChat پلاتفورماسىنداعى رەسمي پاراقشادا قولجەتىمدى.
كارتا ەكى مودۋلدەن تۇرادى: «قالا بويىنشا احۋال» جانە «مونيتورينگ نۇكتەلەرىندەگى جاعداي». پايدالانۋشىلار ناقتى ءبىر اۋدان بويىنشا ماسالاردىڭ تارالۋ تىعىزدىعىن جانە ۆيرۋس قاۋپىن ءوز ورنالاسقان جەرى ارقىلى تەكسەرە الادى.
ايتا كەتەيىك، قىتايلىق دارىگەرلەر قاتەرلى ىسىككە قارسى جاڭا ەم تاپتى.