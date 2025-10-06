قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندە قاۋىپتى ۆيرۋس تارالا باستادى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندەگى گۋاندۋن پروۆينتسياسىندا چيكۋنگۋنيا بەزگەگى ۆيرۋسىنىڭ ءورشۋى تىركەلدى. ەلدىڭ سانيتارلىق ورگاندارىنىڭ مالىمەتىنشە، 28-قىركۇيەك پەن 4-قازان ارالىعىندا 3181 جاڭا جاعداي انىقتالعان.
ەڭ كوپ ناۋقاستار تسزيانمەن قالاسىندا (2480 ادام) تىركەلگەن. سونداي-اق فوشاندا – 157، گۋاڭجوۋدا – 138، چجاوتسيندە - 101 جاعداي راستالعان. قالعان ەلدى مەكەندەردە ءبىر اپتا ىشىندە 100 گە جەتپەيتىن جاڭا وقيعا تىركەلگەن. بيىلدان باستاپ ستاتيستيكاعا بەلگىلەرى بايقالمايتىن جاعدايلار دا ەنگىزىلىپ وتىر.
چيكۋنگۋنيا ۆيرۋسىن Aedes aegypti جانە Aedes albopictus تۇرىندەگى ماسالار تاراتادى. ءبىر اپتا بۇرىن، 21-27-قىركۇيەك ارالىعىندا، پروۆينتسيادا 3153 جاعداي، ال ودان ءبىر اپتا بۇرىن 2 426 جاعداي انىقتالعان. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، جيى بولاتىن تايفۋندار مەن ىلعالدى اۋا رايى ماسالاردىڭ كوبەيۋىنە قولايلى جاعداي جاساپ وتىر.
تسزيانمەن قالاسىندا (تۇرعىنى شامامەن 5 ميلليون ادام) دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا ءۇشىنشى دەڭگەيدەگى توتەنشە دايىندىق رەجيمى ەنگىزىلدى. قىتايدىڭ ءتورت دەڭگەيلى جۇيەسىندە ءبىرىنشى دەڭگەي ەڭ جوعارى قاۋىپ سانالادى، ال ءۇشىنشى دەڭگەي قالا دەڭگەيىندە ىندەتتىڭ تارالۋ قاۋپى ارتقان جاعدايدا قولدانىلادى.
دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى تاڭدا چيكۋنگۋنياعا قارسى ناقتى ءدارى نەمەسە ۆاكسينا جوق. اۋرۋدىڭ ينكۋباتسيالىق كەزەڭى 3 تەن 12 كۇنگە دەيىن سوزىلادى. نەگىزگى بەلگىلەرى - جوعارى تەمپەراتۋرا، قالتىراۋ، بۋىن مەن ارقا اۋرۋى، بورتپە شىعۋى.
قىتاي بيلىگى ىندەتتىڭ تارالۋىن تەجەۋ ءۇشىن دەزينسەكتسيالىق شارالاردى كۇشەيتىپ، ماسالار وسەتىن ايماقتاردى جويۋ جۇمىستارىن باستاپ كەتتى.