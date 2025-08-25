13:23, 25 - تامىز 2025 | GMT +5
قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندە جويقىن داۋىل سوقتى
قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندە «كادزيكي» داۋىلى سوقتى. سەكۋندىنا 30 مەتر جىلدامدىقپەن ۇيىتقىعان دۇلەي جەل حاينان ارالى مەن گۋاڭدۋڭ پروۆينتسياسىن ويرانداپ ءوتتى.
اعاشتار مەن باعانالاردى قۇلاتىپ، ۇيلەردىڭ شاتىرلارىن ۇشىرىپ، جولداردى بوگەپ تاستادى. تابيعي اپات سالدارىمەن كۇرەسكە 3 مىڭداي قۇتقارۋشى جۇمىلدىرىلدى. سينوپتيكتەردىڭ حابارلاۋىنشا، تايفۋن قازىر ەلدىڭ سولتۇستىك-باتىسىنا قاراي ويىسا باستاعان. ودان ءارى ۆەتنامعا سوعۋى مۇمكىن.
https://24.kz