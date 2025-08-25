ق ز
    13:23, 25 - تامىز 2025 | GMT +5

    قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندە جويقىن داۋىل سوقتى

     قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندە «كادزيكي» داۋىلى سوقتى. سەكۋندىنا 30 مەتر جىلدامدىقپەن ۇيىتقىعان دۇلەي جەل حاينان ارالى مەن گۋاڭدۋڭ پروۆينتسياسىن ويرانداپ ءوتتى.

    дауыл
    Фото: Астана әкімдігі

     اعاشتار مەن باعانالاردى قۇلاتىپ، ۇيلەردىڭ شاتىرلارىن ۇشىرىپ، جولداردى بوگەپ تاستادى. تابيعي اپات سالدارىمەن كۇرەسكە 3 مىڭداي قۇتقارۋشى جۇمىلدىرىلدى. سينوپتيكتەردىڭ حابارلاۋىنشا، تايفۋن قازىر ەلدىڭ سولتۇستىك-باتىسىنا قاراي ويىسا باستاعان. ودان ءارى ۆەتنامعا سوعۋى مۇمكىن.

    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
