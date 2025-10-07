قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندە 3 مىڭنان استام ادام چيكۋنگۋنيا ۆيرۋسىن جۇقتىرعان
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندەگى گۋاڭدۋڭ پروۆينسياسىندا وتكەن اپتادا چيكۋنگۋنيا بەزگەگىن جۇقتىرۋدىڭ 3181 جاڭا جاعدايى تىركەلدى. بيلىك ىندەتكە بايلانىستى جەدەل ارەكەت ەتۋ شارالارىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى جەرگىلىكتى ب ا ق.
گۋاڭدۋڭ پروۆينسياسىنىڭ اۋرۋلاردى باقىلاۋ جانە الدىن الۋ اگەنتتىگىنىڭ مونيتورينگ دەرەكتەرىنە سايكەس، اۋرۋ جۇقتىرعانداردىڭ ەڭ كوبى جيانمەن قالاسىندا تىركەلگەن - 2480 وقيعا. ەلدى مەكەندە دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا توتەنشە جاعدايلارعا جەدەل ارەكەت ەتۋدىڭ ءۇشىنشى دەڭگەيى ەنگىزىلدى.
اۋرۋدى جۇقتىرۋ جاعدايلارى سونداي-اق ايماقتىڭ فوشان (157)، گۋاڭجوۋ (138)، جاوچين (101)، شىنجىن (81) جانە باسقا قالالارىندا دا تىركەلگەن. اتاپ وتىلگەندەي، اۋرۋدىڭ اۋىر فورمالارى نەمەسە ءولىم جاعدايلارى تىركەلگەن جوق.
وسى اپتانىڭ باسىنان بەرى ينفەكتسيانىڭ تارالۋى تۋرالى تولىق اقپارات الۋ جانە جۇقتىرۋ وشاقتارىن جويۋ ءۇشىن ۆيرۋستىڭ اسيمپتوماتيكالىق تاسىمالداۋشىلارى ستاتيستيكالىق ەسەپتەرگە قوسىلدى. قازىرگى كەزدە اۋرۋعا شالدىققان ادامدار سانىنىڭ ءوسىمى ءىشىنارا تۇراقتاندى، ءبىراق جاعداي شيەلەنىسكەن كۇيىندە قالىپ وتىر.
جۇقپالى اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋ ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى جانە گۋاڭدۋڭ پروۆينسياسىنىڭ اۋرۋلاردى باقىلاۋ جانە الدىن الۋ ورتالىعىنىڭ ينفەكسيالىق باقىلاۋ جونىندەگى باس ساراپشىسى كان ميننىڭ ايتۋىنشا، ينفەكتسيانىڭ تارالۋ قاۋپىنىڭ جوعارى بولۋى ق ح ر قۇرىلعان كۇن جانە كۇزدىڭ ورتاسى مەرەكەسىندە ادامداردىڭ كوپ جۇرۋىنە بايلانىستى بولىپ وتىر.
- ساپارعا شىققاندا اۋرۋ جۇقتىرۋ ءقاۋپى جوعارى ايماقتاردان اۋلاق ءجۇرىڭىز، قورعانىس كيىمىن كيىڭىز جانە ماسالاردان قورعايتىن قۇرالداردى قولدانىڭىز. دەنە قىزۋى كوتەرىلسە نەمەسە بورتپە پايدا بولسا، دەرەۋ دارىگەرگە قارالىڭىز، - دەپ ەسكە سالدى ساراپشى.
ەسكە سالا كەتسەك، چيكۋنگۋنيا قىزباسى - Aedes ماسالارى ارقىلى تارالاتىن وتكىر ۆيرۋستىق اۋرۋ. ونىڭ بەلگىلەرىنە جوعارى قىزۋ، تەرى بورتپەسى جانە بۋىندارداعى قاتتى اۋرۋ جاتادى. كلينيكالىق كورىنىسى جاعىنان دەنگە قىزباسىنا ۇقساس.
بۇعان دەيىن قىتاي چيكۋنگۋنيا ۆيرۋسىن جۇقتىرۋ ءقاۋپى ەڭ جوعارى ايماقتار ءتىزىمىن كەڭەيتكەنىن جازعان بولاتىنبىز.