ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    16:15, 26 - تامىز 2025 | GMT +5

    قىتايدىڭ وڭتۇستىك-باتىسىندا 4,7 ماگنيتۋدالى جەر سىلكىنىسى بولدى

    استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك-باتىس قىتايداعى شيزاڭ اۆتونوميالىق اۋدانىنداعى ناگچۋ قالاسىنىڭ شۋانحۋ ۋەزىندە سەيسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ ساعات 08:03 تە 4,7 ماگنيتۋدالى جەر سىلكىنىسى تىركەلدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.

    Шигацзе Сицзанского автономного района
    Фото: Wikimedia

    بۇل تۋرالى قىتايدىڭ سەيسمولوگيالىق قىزمەتتەرى حابارلادى.

    ءزىلزالانىڭ ەپيتسەنترى 33,97 سولتۇستىك ەندىك پەن 87,77 شىعىس بويلىقتا ورنالاسقان، تەرەڭدىگى - 10 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان. ەپيتسەنتردەن 50 ك م راديۋستا اكىمشىلىك ورتالىقتار مەن ەلدى مەكەندەر جوق.

    - ءبىز جەر سىلكىنىسى تۋرالى اقپارات تۇسكەن بويدا جاعدايدى دەرەۋ باعالاپ شىقتىق. قازىرگى ساتتە قازا تاپقاندار مەن جاراقات العاندار، سونداي-اق ماتەريالدىق شىعىندار تۋرالى مالىمەت جوق، - دەپ حابارلادى شۋانحۋ ۋەزىنىڭ توتەنشە جاعدايلار باسقارماسى.

    وسىعان دەيىن تۇركيادا ءۇش كۇندە 900 گە جۋىق جەر سىلكىنىسى تىركەلگەنىن جازعان ەدىك.

    تەگ:
    الەم
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار