قىتايدىڭ وڭتۇستىك-باتىسىندا 4,7 ماگنيتۋدالى جەر سىلكىنىسى بولدى
استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك-باتىس قىتايداعى شيزاڭ اۆتونوميالىق اۋدانىنداعى ناگچۋ قالاسىنىڭ شۋانحۋ ۋەزىندە سەيسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ ساعات 08:03 تە 4,7 ماگنيتۋدالى جەر سىلكىنىسى تىركەلدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
بۇل تۋرالى قىتايدىڭ سەيسمولوگيالىق قىزمەتتەرى حابارلادى.
ءزىلزالانىڭ ەپيتسەنترى 33,97 سولتۇستىك ەندىك پەن 87,77 شىعىس بويلىقتا ورنالاسقان، تەرەڭدىگى - 10 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان. ەپيتسەنتردەن 50 ك م راديۋستا اكىمشىلىك ورتالىقتار مەن ەلدى مەكەندەر جوق.
- ءبىز جەر سىلكىنىسى تۋرالى اقپارات تۇسكەن بويدا جاعدايدى دەرەۋ باعالاپ شىقتىق. قازىرگى ساتتە قازا تاپقاندار مەن جاراقات العاندار، سونداي-اق ماتەريالدىق شىعىندار تۋرالى مالىمەت جوق، - دەپ حابارلادى شۋانحۋ ۋەزىنىڭ توتەنشە جاعدايلار باسقارماسى.
وسىعان دەيىن تۇركيادا ءۇش كۇندە 900 گە جۋىق جەر سىلكىنىسى تىركەلگەنىن جازعان ەدىك.