قىتايدىڭ تيبەت ايماعىندا بالىقتىڭ جاڭا ءتۇرى تابىلدى
استانا. KAZINFORM – قىتايدىڭ تيبەت جوتاسىندا يحتيولوگتار بالىقتىڭ تاۋ جايىنى تۇقىمداسىنا جاتاتىن جاڭا ءتۇرىن انىقتاپ، وعان Glaridoglanis verruciloba دەگەن رەسمي اتاۋ بەردى.
شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ جازۋىنشا، جاڭا ءتۇر تيبەت ۇستىرتتىك بيولوگيا ينستيتۋتى مەن تيبەت جاراتىلىستانۋ مۇراجايىنىڭ باس بولۋىمەن ەلدەگى بىرقاتار ج وو مەن عىلىمي-زەرتتەۋ ورتالىقتارىنىڭ ماماندارىنان قۇرالعان بىرلەسكەن ەكسپەديتسيانىڭ زەرتتەۋ جۇمىسى كەزىندە تابىلعان. ال زەرتتەۋ جۇمىسى تيبەتتىڭ لينجي قالاسىنىڭ زايۋ ەزى اۋماعىندا جۇرگىزىلگەن.
عالىمداردىڭ مالىمەتىنشە، قازىرگى كۇندە تاۋ جايىنى تۇقىمداسىنىڭ verruciloba تۋىسىنىڭ ءۇش ءتۇرى عانا عىلىمعا بەلگىلى بولىپ وتىر، سونىڭ ءبىرى – Glaridoglanis verruciloba. بۇل ءتۇردىڭ تارالۋ ايماعى، قازىرگى مالىمەتتەر بويىنشا، گيمالايدىڭ وڭتۇستىك-شىعىس قاپتالىنداعى زايۋ وزەنىنىڭ الابىمەن عانا شەكتەلگەن.
ماماندار بۇل جاڭالىق گيمالاي ايماعىنداعى بيولوگيالىق ارتۇرلىلىكتى جەتە زەرتتەۋ جانە ايماقتىڭ ەرەكشەلىگىنە ساي كەلەتىن قورعاۋ شارالارىن ازىرلەۋ تۇرعىسىنان اسا ماڭىزدى عىلىمي مانگە يە ەكەنىن ايتىپ وتىر. سونىمەن قاتار اتالعان جاڭالىق گيمالاي ايماعىنداعى بالىقتاردىڭ جۇيەلى ەۆوليۋتسياسىن انىقتاۋعا باعىتتالعان بولاشاق زەرتتەۋلەرگە ماڭىزدى دەرەك كوز بولماق.
بۇعان دەيىن تيبەت جوتاسىنداعى يارلۋنگ سانگپو (براحماپۋترا) وزەنىنىڭ تومەنگى اعىسىندا الەمدەگى ەڭ ۇلكەن سۋ ەلەكتر ستانتسياسىنىڭ قۇرىلىسى باستالعانى تۋرالى حابارلاعان ەدىك.