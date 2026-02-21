قىتايدىڭ گۋمانويد روبوتتارى ورتالىق ازيا نارىعىنا بەت الدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ انتروپومورفتى روبوتتار ءوندىرۋشىسى Galbot ورتالىق ازيا ەلدەرىمەن ىنتىماقتاستىق ورناتىپ، جاساندى ينتەللەكت جۇيەلەرىن ەكونوميكانىڭ ناقتى سەكتورىنا جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنا ەنگىزۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل تۋرالى Renmin Huabao حابارلايدى.
كومپانيانىڭ ستراتەگيالىق دامۋ جونىندەگى ديرەكتورى چجاو يۋيليدىڭ ايتۋىنشا، Galbot قىتايدا جيناقتالعان روبوتوتەحنيكا ەنگىزۋ تاجىريبەسىن پايدالانىپ، ورتالىق ازيا ايماعىندا ارىپتەستىك اياسىن كەڭەيتۋدى كوزدەيدى. قازىرگى ۋاقىتتا كومپانيا ونەركاسىپ سەكتورىنا روبوت جەتكىزۋ بويىنشا شەتەلدىك تاپسىرىستار الىپ وتىر.
- ونەركاسىپ، كوممەرتسيالىق سالا جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ باعىتتارىنداعى شەشىمدەرىمىز كەڭ كولەمدە پراكتيكالىق قولدانىس كەزەڭىنە ءوتتى، - دەدى ول.
قىتايدا Galbot «اقىلدى ءدارىحانالار» جەلىسىن ىسكە قوسقان. مۇندا گۋمانويد روبوتتار تۇنگى اۋىسىمدا فارماتسيەۆت قىزمەتىن اتقارادى. كومپانيا وكىلى ۋ ۆەنتاو اۆتوماتتاندىرۋ ونلاين تاپسىرىستاردى تاۋلىك بويى كىدىرىسسىز وڭدەۋگە مۇمكىندىك بەرەتىنىن جانە پەرسونالعا تۇسەتىن جۇكتەمەنى ازايتاتىنىن اتاپ ءوتتى.
سونداي-اق ادامعا ۇقساس روبوتتاردى مەديتسينالىق مەكەمەلەرگە ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. وندا ولار پاتسيەنتتەردەن باستاپقى ساۋالناما الىپ، سيمپتومداردى تالداپ، كەيىن دارىگەرگە باعىتتايدى.
كومپانيا باسشىلىعىنىڭ مالىمدەۋىنشە، Galbot-تىڭ باستى ارتىقشىلىعى - سينتەتيكالىق مودەلدەۋ ناتيجەسىندە جينالعان ونداعان ميلليارد دەرەك بىرلىگىن قامتيتىن جەكە دەرەكتەر بازاسىنا نەگىزدەلگەن. قىتايلىق ازىرلەۋشى Sim-to-Real ءادىسىن قولدانادى، بۇل وقىتۋ الگوريتمدەرىن ۆيرتۋالدى ورتادان ناقتى جاعدايلارعا كوشىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. سونىڭ ارقاسىندا embodied جاساندى ينتەللەكتىنىڭ الەمدەگى ەڭ ءىرى مودەلى جاسالعان.
بۇعان دەيىن قىتايدا روبوتتاردىڭ باسقا روبوتتارعا ارنالعان بولشەكتەردى وندىرە باستاعانى تۋرالى حابارلانعان ەدى.