قىتايدىڭ ۇلتتىق ويىندارىندا ەتنيكالىق قازاق بوكستان التىن الدى
استانا. KAZINFORM - شىنجىن قالاسىندا ءوتىپ جاتقان XV بۇكىل قىتايلىق سپارتاكيادادا بوكستان ەرلەر اراسىنداعى 92 كەلىدەن جوعارى سالماق دارەجەسىنىڭ فينالىندا گۋاڭدۋڭ پروۆينسياسىنىڭ اتىنان دوداعا تۇسكەن قازاق سپورتشىسى بايقونىس دانابەك چەمپيون اتاندى، دەپ حابارلايدى شينحۋا اگەنتتىگى.
بەلگىلى بولعانداي، بايقونىس اقتىق سىندا قىتاي قوعامدىق قاۋىپسىزدىك سالاسى بويىنشا سپورت قاۋىمداستىعىنىڭ وكىلى ما جينياندى ايقىن باسىمدىقپەن جەڭدى.
التىن مەدالدى توككەن تەر، ەتكەن ەڭبەكتىڭ ناتيجەسى دەپ اتاعان بايقونىستىڭ ايتۋىنشا، فينالداعى قارسىلاسى بۇرىننان جۇدىرىق ءتۇيىستىرىپ جۇرگەن سىرالعى باسەكەلەس ەكەن. سوندىقتان باپكەرى قارسىلاستىڭ تاسىلدەرىن مۇقيات تالداپ، تياناقتى ستراتەگيا تۇزگەن، بۇل ايقىن جەڭىستىڭ كىلتى بولعان.
بۇكىل قىتايلىق سپارتاكيادانىڭ چەمپيونى اتانعان ول ەندىگى ماقساتىن «وليمپيادا ءۇشىن كۇرەس» دەپ تۇيىندەدى.
اشىق دەرەككوز بويىنشا، بايقونىس دانابەك 1997 -جىلى شىنجاڭ ولكەسىندە ءومىر ەسىگىن اشقان. 2023 -جىلى بۇكىل قىتايلىق بوكس چەمپيوناتىندا 92 كەلى سالماق دارەجەسىندە التىن العان، حاڭجوۋ ازيا ويىندارىندا قىتاي قۇراماسىنىڭ ساپىندا ونەر كورسەتكەن.
اۆتور
ەرلان مازان