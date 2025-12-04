قىتايدىڭ جول قوزعالىسىن ج ي روبوتتار رەتتەيدى
استانا. KAZINFORM – قىتايدىڭ ءبىرقاتار قالالارىندا جول قوزعالىسىن رەتتەيتىن قىزمەتتى ەندى ارنايى جاسالعان روبوت-رەتتەۋشى اتقارۋى مۇمكىن.
جاساندى ينتەللەكتپەن جابدىقتالعان بۇل قۇرىلعىلار كولىك اعىنىن وزدىگىنەن باعىتتاپ، جول ەرەجەسىن بۇزعان جۇرگىزۋشىلەرگە ەسكەرتۋ جاساي الادى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
اسىرەسە موپەد، ەلەكتروسكۋتەر مىنگەندەر اراسىنداعى ءتارتىپ بۇزۋشىلىقتاردى انىقتاۋعا تاپتىرماس قۇرال بولىپ وتىر.
جوبانىڭ نەگىزگى ماقساتى - جول قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋ جانە ادام رەسۋرسىن ءتيىمدى پايدالانۋ. ەگەر قالادا سۆەتوفور ىستەن شىقسا نەمەسە جول ايرىعىندا كەپتەلىس تۋىنداسا، روبوتتى سول جەرگە دەرەۋ ورنالاستىرۋعا بولادى. ال پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ۋاقىتىن كۇردەلى نەمەسە جەدەل ارەكەت ەتۋدى تالاپ ەتەتىن تاپسىرمالارعا باعىتتايدى.
قازىر مۇنداي ج ي- رەتتەگىشتەر حاڭجوۋ مەن شاڭحاي قالالارىندا سىناقتان ءوتىپ جاتىر. روبوتتار جولداعى جاعدايدى كامەرالار ارقىلى باقىلاپ، ناقتى ۋاقىت رەجيمىنە تالداۋ جۇرگىزەدى. ولار جۇرگىنشىلەرگە قول سيگنالدارىن كورسەتىپ، جۇرگىزۋشىلەرگە داۋىس كۇشەيتكىش ارقىلى حابارلاما جاساي الادى. قۇرىلعى كۇن مەن جاڭبىرعا ءتوزىمدى، تۇنگى ۋاقىتتا دا ەش كەدەرگىسىز جۇمىس ىستەي بەرەدى.
جەرگىلىكتى بيلىك العاشقى سىناقتاردىڭ ناتيجەسىن وڭ باعالاپ، جوبانى قىتايدىڭ باسقا وڭىرلەرىنە دە ەنگىزۋ ماسەلەسىن تالقىلاپ جاتىر. ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي تەحنولوگيالار كولىك قوزعالىسىن باسقارۋدى اۆتوماتتاندىرۋعا، ادام شىعىنىن ازايتۋعا جانە جول ەرەجەسىن ساقتاۋ دەڭگەيىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.