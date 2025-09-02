قىتايدىڭ جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق جونىندەگى جاھاندىق ۇيىم قۇرۋ باستاماسىن قولدايمىز - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت سيفرلاندىرۋ سالاسىنداعى قىتايدىڭ جەتىستىكتەرى بۇكىل الەمگە بەلگىلى ەكەنىن اتاپ ءوتىپ، وسى باعىتتا تىعىز بايلانىستا جۇمىس ىستەۋگە نيەت ءبىلدىردى.
ساراپشىلاردىڭ مالىمەتىنە سايكەس، 2033 -جىلعا قاراي جاساندى ينتەللەكت نارىعىنىڭ كولەمى 5 تريلليون دوللارعا جەتىپ، ونىڭ الەمدىك تەحنولوگيا يندۋسترياسىنداعى ۇلەسى 30 پايىزعا دەيىن ارتپاق.
- ءبىز قىتايدىڭ جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق جونىندەگى جاھاندىق ۇيىم قۇرۋ باستاماسىن قولدايمىز. بۇل ماسەلە بويىنشا مەن كەشە تاريحي شاھار تيانجين قالاسىندا وتكەن شانحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمى سامميتى كەزىندە اشىق تۇردە مالىمدەمە جاسادىم. قازاقستاندا سيفرلىق ەكونوميكانى دامىتۋ بويىنشا جۇيەلى شارالار قولعا الىنۋدا. جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسىن كەڭىنەن قولدانىسقا ەنگىزۋ ءۇشىن اۋقىمدى جۇمىس ىستەلىپ جاتىر. بيىل قازاقستاندا ايماقتاعى العاشقى سۋپەركومپيۋتەر ىسكە قوسىلدى. سونداي-اق AlemAI حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعى اشىلدى. ءبىز «Alatau City» جاڭا قالا سالۋ جوباسىنا ايرىقشا ءمان بەرىپ وتىرمىز. بۇل قالا ەلىمىزدە جانە تۇتاس ايماقتا يننوۆاتسيانى، كريپتويندۋستريا مەن تەحنولوگيالىق كاسىپكەرلىكتى دامىتۋعا جول اشاتىن قۋاتتى ورتالىق بولۋعا ءتيىس. وسى ورايدا، ءبىز قىتايلىق كومپانيالارمەن ءوزارا تىعىز بايلانىستا جۇمىس ىستەۋگە نيەتتىمىز. بۇگىن China State Construction Engineering Corporation كومپانياسى قازاق تاراپىمەن ءتيىستى كەلىسىمگە قول قويادى. ءبىز ونى تولىق قولدايمىز. قۇرىلىستى تەز ارادا باستاۋ قاجەت دەپ ويلايمىن. جاقىن ارادا «Alatau City» ءبىرتۇتاس ەكوجۇيە رەتىندە ارنايى مارتەبەگە يە بولادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قازاقستان ەكونوميكاسىن ءارتاراپتاندىرۋعا جول اشاتىن جوبالارعا توقتالدى.