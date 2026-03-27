قىتايدىڭ جاڭا لازەرلىك جۇيەلەرى راديوەلەكتروندىق كەدەرگىلەرگە ءتوزىمدى درونداردى جويادى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ مەملەكەتتىك بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى دروندارعا قارسى كۇرەسكە ارنالعان ەكى جاڭا لازەرلىك جۇيەنى تانىستىردى. ولاردىڭ مۇمكىندىكتەرى شىنايى جاعدايعا بارىنشا جاقىن ورتادا كورسەتىلگەن. بۇل تۋرالى Global Times حابارلادى.
CCTV رەپورتاجىندا «گۋانتسزيان-11E» جانە «گۋانتسزيان-21A» كەشەندەرى كورسەتىلگەن. بۇل جۇيەلەر شاعىن درونداردى، سونىڭ ىشىندە تومەن بيىكتىكتە ۇشاتىن اپپاراتتاردى ۇستاپ قالۋعا ارنالعان. مۇنداي جاعدايدا ءداستۇرلى رادارلاردىڭ تيىمدىلىگى تومەندەيدى. كادرلاردا جۇيەلەر 50- 80 مەتر بيىكتىكتە جاسىرىن ۇشۋدى يميتاتسيالايتىن نىسانداردى جويادى.
كەشەندەر نىسانانى جويۋدىڭ ءارتۇرلى تاسىلدەرىن قولدانادى. «گۋانتسزيان-21A» جوعارى ەنەرگيالى لازەر ارقىلى دروندى بىرنەشە شاقىرىم قاشىقتىقتا فيزيكالىق تۇردە جويادى. اپپاراتتىڭ نەگىزگى جۇيەلەرى ساناۋلى سەكۋندتا ىستەن شىعادى — بۇل «قاتتى» جويۋ ءادىسى. ال «گۋانتسزيان-11E» يمپۋلستىك لازەر ارقىلى دروننىڭ ەلەكترونيكاسى مەن باسقارۋ جۇيەسىنە اسەر ەتەدى. سونىڭ ناتيجەسىندە اپپارات باعداردان ايىرىلىپ، جۇمىس قابىلەتىن جوعالتادى، ءبىراق فيزيكالىق تۇرعىدا بۇزىلمايدى.
ەكى جۇيە بىرىگىپ، ءارتۇرلى قاشىقتىق پەن قاۋىپ تۇرلەرىن قامتيدى. بۇل اسىرەسە راديوەلەكتروندىق باسۋعا ءتوزىمدى، تالشىقتى- وپتيكالىق باسقارىلاتىن دروندار كەڭ تارالعان جاعدايدا وزەكتى. مۇنداي اپپاراتتاردى بەيتاراپتاندىرۋ ءۇشىن فيزيكالىق نەمەسە ەلەكتروندىق اسەر قاجەت.
ەكى كەشەن دە راديولوكاتسيالىق جانە ينفراقىزىل انىقتاۋ قۇرالدارىمەن، ينتەللەكتۋالدى باعىتتاۋ جۇيەلەرىمەن جانە مۋلتيسەنسورلى مودۋلدەرمەن جابدىقتالعان. ولار ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە دەرەك الماسۋدى قولدايدى جانە ءبىرىڭعاي جاۋىنگەرلىك جەلىدە جۇمىس ىستەي الادى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، لازەرلىك قارۋ جوعارى دالدىكپەن جۇمىس ىستەيدى، جاناما زالالدى ازايتادى، پايدالانۋ شىعىندارى تومەن جانە وق- ءدارى قورى ءىس جۇزىندە شەكسىز. قىتاي ماماندارى لازەرلىك جانە ميكروتولقىندى قارۋ سالاسىنداعى ازىرلەمەلەر ەلدى درونعا قارسى قورعانىس باعىتىندا الدىڭعى قاتارعا شىعارىپ وتىر دەپ سانايدى.
