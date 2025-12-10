قىتايدىڭ ەكى ءتۇرلى اۆتوموبيلى رەسەي نارىعىنان كەتۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - Geely جانە GAC قىتايلىق برەندتەرى 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا رەسەيدەگى ءوندىرىسىن قولعا المايتىن بولسا، ەل نارىعىنان كەتۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى «رولف» كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى سۆەتلانا ۆينوگرادوۆا جۋرناليستەرگە ايتتى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
اۆتوديلەردىڭ بولجامىنشا، كەلەسى جىلى رەسەي نارىعىندا ەكى- ءۇش جاڭا قىتايلىق اۆتوكولىك برەندى پايدا بولۋى مۇمكىن. سونىمەن قاتار وسىنداي مولشەردە برەندتەردىڭ كەتۋى دە ىقتيمال.
«باستى ماسەلە - Geely جانە GAC لوكاليزاتسياسى. ولاردا نارىقتىڭ ايتارلىقتاي ۇلەسى بار، بۇل برەندتەر رەسەيلىكتەر اراسىندا سۇرانىسقا يە. ەگەر 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا كولىك قۇراستىرۋعا كىرىسپەسە، بۇل برەندتەردىڭ رەسەي نارىعىنان كەتۋىن جوققا شىعارمايمىز»، دەلىنگەن اۆتوديلەردىڭ تانىستىرىلىمىندا.
ۆينوگرادوۆانىڭ تانىستىرىلىمىندا اتاپ وتىلگەندەي، كەلەسى جىلى رەسەيدە جاڭا جەڭىل اۆتوموبيلدەردىڭ پاراللەل يمپورت ۇلەسى %4 عا دەيىن تومەندەۋى مۇمكىن. باستى سەبەپ — مۇنداي جەتكىزىلىمدەردىڭ %80- 85 ىن قامتيتىن قىتايدىڭ ەكسپورتتىق شەكتەۋلەرى.
ءوز كەزەگىندە GAC اۆتوبرەندىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى قىتايلىق كومپانيانىڭ رەسەي نارىعىنان كەتۋدى جوسپارلامايتىنىن جانە ءوز قاتىسۋىن كەڭەيتۋ بويىنشا جۇمىسىن جالعاستىرىپ جاتقانىن حابارلادى.
«رەسەي نارىعى GAC برەندى ءۇشىن عالامدىق دامۋ تۇرعىسىنان ستراتەگيالىق ماڭىزعا يە. ۇزاق مەرزىمدى ستراتەگيا وزگەرىسسىز قالادى»، دەلىنگەن كومپانيا حابارلاماسىندا.
قىتايلىق اۆتوبرەند وكىلدەرى GAC تىڭ قالىپتى رەجيمدە جۇمىس ىستەپ جاتقانىن جانە بارلىق اعىمداعى مىندەتتەمەلەرىن ورىنداۋدى راستادى. كومپانيا ءوز پوزيتسياسىن نىعايتۋ بويىنشا جوسپارلى جۇمىس جۇرگىزىپ، ديلەرلىك جەلىسى مەن سەرۆيس ينفراقۇرىلىمىن دامىتىپ جاتىر.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن ەلىمىزدەگى اۆتوكولىك نارىعىنداعى باعالار مەن بولجامدار تۋرالى جازعانبىز.
ال ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى ونەركاسىپ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ازامات پانبايەۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا اۆتوليزينگ قازاقستاندىقتارعا نەسىمەن ءتيىمدى بولاتىنىن ايتتى.