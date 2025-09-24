قىتايدىڭ فۋجيان ولكەسى ەۋروپاعا العاشقى اركتيكالىق تەڭىز جولىن اشتى
استانا. KAZINFORM - قىتايداعى «حالىق گازەتىنىڭ» حابارلاۋىنشا، فۋجيان ولكەسى «مۇزداعى جىبەك جولىن» دامىتۋ باستاماسى اياسىندا ەۋروپاعا العاشقى اركتيكالىق تەڭىز جولىن ىسكە قوستى.
21 - قىركۇيەك كۇنى كۇنى تاڭەرتەڭ «ستامبۋل كوپىرى» اتتى كونتەينەرلىك كەمە فۋچجوۋدان جولعا شىققان. جاڭا تەڭىز ءدالىزى ارقىلى ەۋروپاعا بار-جوعى 19 كۇندە جەتۋگە مۇمكىندىك بار.
اتالعان مارشرۋت داليان، شيڭداۋ، شاڭحاي، فۋچجوۋ، نينبو سياقتى قىتايدىڭ ءىرى پورتتارىن قامتيدى. سونداي-اق ۇلى بريتانياداعى فەليكس، نيدەرلاندتاعى روتتەردام، گەرمانياداعى گامبۋرگ جانە پولشانىڭ گدانسك ءتارىزدى ەۋروپانىڭ نەگىزگى حابتارىنا تىكەلەي قاتىناۋ قاراستىرىلعان.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل باعىت سۋەتس كانالى ارقىلى وتەتىن ءداستۇرلى تەڭىز جولىنا قاراعاندا 20 كۇننەن استام ۋاقىت ۇنەمدەيدى.
جاڭا تەڭىز جولىنىڭ اشىلۋى قىتايلىق جانە حالىقارالىق كاسىپورىندارعا ەۋروپاعا تاۋار جەتكىزۋ ءۇشىن بالامالى ءارى ءتيىمدى جول بولماق.
ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى