ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:24, 24 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قىتايدىڭ شىعىسىندا كولىك توعانعا قۇلاپ، 8 ادام مەرت بولدى

    استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ شىعىسىنداعى جياڭشي پروۆينسياسىنىڭ پەنجى وكرۋگىندە اۆتوكولىك توعانعا قۇلاپ، 8 ادام قازا تاپتى. بۇل تۋرالى جەرگىلىكتى پوليتسيا حابارلادى، دەپ جازدى شينحۋا.

    көлік суға түсіп кетті
    فوتو: autonews.ru

    اۋداندىق قوعامدىق قاۋىپسىزدىك باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، قايعىلى وقيعا سەيسەنبى كۇنى ساعات 16:00 شاماسىندا اۋىلداعى تاس جولدا بولعان. كولىكتى 49 جاستاعى ايەل باسقارعان. اۆتكولىك جول بويىنداعى توعانعا ءتۇسىپ كەتىپ، جۇرگىزۋشىمەن بىرگە 8 جولاۋشى دا مەرت بولدى.

    وقيعا ورنىنا پوليتسيا، ءورت سوندىرۋشىلەر مەن مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى دەرەۋ جەتتى. قازىر تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.

    بۇعان دەيىن كولۋمبيادا مەكتەپ اۆتوبۋسىنىڭ اپاتىنان 17 وقۋشى قازا تاۋىپ، 20 سى جاراقات العانى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز.

     

    تەگ:
    الەم
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار