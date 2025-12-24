09:24, 24 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
قىتايدىڭ شىعىسىندا كولىك توعانعا قۇلاپ، 8 ادام مەرت بولدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ شىعىسىنداعى جياڭشي پروۆينسياسىنىڭ پەنجى وكرۋگىندە اۆتوكولىك توعانعا قۇلاپ، 8 ادام قازا تاپتى. بۇل تۋرالى جەرگىلىكتى پوليتسيا حابارلادى، دەپ جازدى شينحۋا.
اۋداندىق قوعامدىق قاۋىپسىزدىك باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، قايعىلى وقيعا سەيسەنبى كۇنى ساعات 16:00 شاماسىندا اۋىلداعى تاس جولدا بولعان. كولىكتى 49 جاستاعى ايەل باسقارعان. اۆتكولىك جول بويىنداعى توعانعا ءتۇسىپ كەتىپ، جۇرگىزۋشىمەن بىرگە 8 جولاۋشى دا مەرت بولدى.
وقيعا ورنىنا پوليتسيا، ءورت سوندىرۋشىلەر مەن مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى دەرەۋ جەتتى. قازىر تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن كولۋمبيادا مەكتەپ اۆتوبۋسىنىڭ اپاتىنان 17 وقۋشى قازا تاۋىپ، 20 سى جاراقات العانى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز.