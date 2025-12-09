قىتايدىڭ بۇرىنعى سپورت ءمينيسترى سىبايلاس جەمقورلىق ءۇشىن ءولىم جازاسىنا كەسىلدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ بۇرىنعى سپورت ءمينيسترى گۋو جىڭۆەي پارا الىپ، قىزمەتىن اسىرا پايدالانعانى ءۇشىن ءولىم جازاسىنا كەسىلدى، دەپ حابارلايدى China Daily.
سوت شەشىمىندە گوۋ 2009 -جىلدان 2024 -جىلعا دەيىن ءارتۇرلى مەملەكەتتىك لاۋازىمداردى اتقارعانى جانە ءوز قىزمەتىن اگەنتتىكتەر مەن جەكە تۇلعالارعا كوممەرتسيالىق مامىلەلەر مەن جوبالاردى ماقۇلداۋعا كومەكتەسۋ ءۇشىن پايدالانعانى ايتىلعان. بۇل ارەكەتتەرى ءۇشىن ول 236 ميلليون يۋان (33,4 ميلليون دوللار) العان.
سونداي-اق، سوت ونى قىزمەتىن اسىرا پايدالانعانى ءۇشىن كىنالى دەپ تاپتى. 2012 جانە 2013 -جىلدار ارالىعىندا بەيجىڭ مەرىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىن اتقارىپ ءجۇرىپ جوبالاردىڭ ءبىرىن ساتىپ الۋ كەزىندە وكىلەتتىگىن اسىرا پايدالانعانى راستالدى. بۇل مەملەكەتتىك مۇلىكتىڭ ايتارلىقتاي شىعىنعا ۇشىراۋىنا سەبەپ بولىپ، مەملەكەت پەن قوعام مۇددەسىنە زيان كەلتىردى. بۇل وقيعا ءۇشىن ول بەس جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.
ەكى ايىپتاۋ بويىنشا ۇكىمىن قورىتىندىلاعان سوت ونى شارتتى تۇردە ءولىم جازاسىنا كەستى. زاڭسىز الىنعان بارلىق قاراجات جانە ولار بويىنشا پايىزدار مەملەكەتتىك قازىناعا اۋدارىلادى. گۋو سونداي-اق ءومىر بويعا ساياسي قۇقىقتارىنان جانە بارلىق جەكە مۇلكىنەن ايىرىلدى.
قىتايدا سوتتالعان ادام ەكى جىلدىق سىناق مەرزىمى ىشىندە باسقا قىلمىس جاساماسا، شارتتى ءولىم جازاسى ءومىر بويعى باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىمەن اۋىستىرىلادى. كەيىن تارتىبىنە قاراي ءومىر بويى باس بوستاندىعىنان ايىرۋ مەرزىمى قىسقارتىلۋى مۇمكىن.
الايدا، سوت گۋو قىلمىستارىنىڭ اۋىرلىعىنا جانە ولاردىڭ الەۋمەتتىك اسەرىنە بايلانىستى ودان ءارى جەڭىلدەتۋگە نەمەسە شارتتى تۇردە مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتۋعا قۇقىلى ەمەس دەپ شەشتى. بۇل ونىڭ جازاسى جەڭىلدەتىلگەن جاعدايدا، ول ءومىرىنىڭ قالعان بولىگىن تۇرمەدە وتكىزەتىنىن بىلدىرەدى.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا