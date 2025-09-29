قىتايدىڭ بۇرىنعى اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ءولىم جازاسىنا كەسىلدى
استانا. KAZINFORM - جەكسەنبى كۇنى ق ح ر بۇرىنعى اۋىل شارۋاشىلىعى جانە اۋىل ىستەرى ءمينيسترى تان جەنجيان اسا ءىرى كولەمدە پارا العانى ءۇشىن ءولىم جازاسىنا كەسىلدى. سوت ۇكىمى ەكى جىلدان كەيىن ورىندالادى، دەپ حابارلايدى شينحۋا اقپارات اگەنتتىگى.
جيلين ولكەسى چانچۋن قالاسىنىڭ ارالىق ورتاڭعى ساتىداعى حالىق سوتى شىعارعان ۇكىمگە سايكەس، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە اۋىل ىستەرى مينيسترلىگى پارتيا توبىنىڭ حاتشىسى قىزمەتىن دە اتقارعان تان جەنجيان ءومىر بويىنا ساياسي قۇقىعىنان ايىرىلدى. ونىڭ بارلىق جەكە مۇلكى، سونداي- اق كەز كەلگەن زاڭسىز كىرىسى تاركىلەنىپ، مەملەكەت پايداسىنا ساقتالادى.
انىقتالعانداي، 2007 - جانە 2024 -جىلدار ارالىعىندا ورتالىق جانە جەرگىلىكتى دەڭگەيدە ءارتۇرلى لاۋازىمداردى اتقارعان تان جەنجياننىڭ قىزمەتتىك دارەجەسىن ءتيىستى ۇيىمدار مەن جەكە تۇلعالارعا شارۋاشىلىق قىزمەت، جوبالىق كەلىسىمشارتتار جاساۋ جانە كادرلاردى اۋىستىرۋ سياقتى ماسەلەلەردە كومەكتەسۋ ءۇشىن اسىرا پايدالانعان. ونىڭ ورنىنا ول 268 ميلليون يۋاننان (شامامەن 38 ميلليون دوللار) استام سوماعا قارجىلىق نەمەسە ماتەريالدىق پايدا الدى.
سوت تان جەنجيان مەملەكەت پەن حالىقتىڭ مۇددەسىنە اۋىر زيان كەلتىرگەن قىلمىسى ءۇشىن ءولىم جازاسىنا كەسىلۋى كەرەك دەپ ەسەپتەيدى. الايدا، ونىڭ كىناسىن مويىنداۋى، زاڭسىز تابىسىن قايتارۋى جانە جاۋاپتىلىقتى جەڭىلدەتەتىن باسقا دا ءمان-جايلاردى ەسكەرە وتىرىپ، سوت سوڭعى شەشىمىندە مەيىرىمدىلىك تانىتتى.
2020 -جىلدىڭ جەلتوقسانىندا تان جەنجيان ق ح ر اۋىل شارۋاشىلىعى جانە اۋىلدىق ىستەر مينيسترلىگى ق ك پ فيليالىنىڭ حاتشىسى بولىپ تاعايىندالدى.
2024 -جىلدىڭ قاراشاسىندا ول پارتيادان شىعارىلدى، ال جەلتوقساندا قاماۋعا الىندى.
ەسكە سالا كەتسەك، وتكەن اپتادا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆاشينگتوندا ءولىم جازاسىنا كەسۋگە رۇقسات بەردى.