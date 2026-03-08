قىتايدىڭ ۆاليۋتالىق رەزەرۆتەرى 2026-جىلعى اقپاندا ايتارلىقتاي ءوستى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى اقپان ايىنىڭ سوڭىنا قاراي قىتايدىڭ ۆاليۋتالىق رەزەرۆتەرى 3,4278 تريلليون ا ق ش دوللارىن قۇرادى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
ق ح ر ۆاليۋتالىق باقىلاۋ مەملەكەتتىك باسقارماسى سەنبى كۇنى جاريالاعان دەرەكتەرىنە سايكەس، بۇل قاڭتار ايىنىڭ سوڭىنداعى كورسەتكىشتەن 28,7 ميلليارد دوللارعا نەمەسە 0,85 پايىزعا كوپ.
وتكەن ايدا ا ق ش دوللارىنىڭ يندەكسى وسكەن، ال نەگىزگى الەمدىك قارجى اكتيۆتەرى ءارتۇرلى باعىتتا وزگەرىستەر كورسەتتى. بۇل جاعدايعا ماكروەكونوميكالىق دەرەكتەر، اقشا-كرەديت ساياساتى جانە جەتەكشى ەكونوميكالارعا قاتىستى بولجامدار اسەر ەتتى.
باسقارما مالىمەتىنشە، اقپان ايىندا قىتاي ۆاليۋتالىق رەزەرۆتەرىنىڭ ءوسۋى ۆاليۋتا باعامدارىنىڭ اۋىتقۋى مەن اكتيۆتەردىڭ قۇنىنىڭ وزگەرىستەرىنىڭ جالپى اسەرىنە بايلانىستى بولدى.
قىتاي ەكونوميكاسى تۇراقتى جانە جاقسارىپ كەلە جاتقان كورسەتكىشتەردى كورسەتىپ وتىر، جاڭا ءارى ساپالى دامۋ يمپۋلستەرى پايدا بولىپ كەلەدى. ەلدىڭ ۆاليۋتالىق رەزەرۆتەرىنىڭ كولەمىن نەگىزىنەن تۇراقتى ۇستاپ تۇرۋعا جاعداي جاسايتىن ۇزاق مەرزىمدى تۇراقتى ەكونوميكالىق دامۋ شارتتارى وزگەرمەگەن.
وسىدان بۇرىن قىتايدا شەتەلدىك ءىس-ساپارلار مەن رەسمي قابىلداۋلارعا بولىنەتىن بيۋجەت قىسقاراتىنىن جازعانبىز.