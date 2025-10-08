قىتايدىڭ ۆاليۋتا قورى كەيىنگى 10 جىلداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىشكە جەتتى
استانا. KAZINFORM - قىركۇيەك ايىندا قىتايدىڭ ۆاليۋتا قورى 3,3387 تريلليون دوللارعا دەيىن ءوستى. بۇل - 2015-جىلدىڭ قاراشاسىنان بەرگى ەڭ جوعارى كورسەتكىش. ا ق ش دوللارىنا سەنىمنىڭ تومەندەۋىنە بايلانىستى ەلدىڭ التىن قورى ون ءبىرىنشى اي قاتارىنان ءوسىپ وتىر، دەپ حابارلايدى China Daily.
مەملەكەتتىك ۆاليۋتا اكىمشىلىگى تۇراقتى ماكروەكونوميكالىق كورسەتكىشتەر مەن جوعارى ساپالى دامۋعا بەت بۇرۋ ۆاليۋتا قورىنىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
BOCI ينۆەستيتسيالىق بانكىنىڭ حالىقارالىق نارىقتار جونىندەگى باس ەكونوميسى گۋان تاو قىتايدىڭ 2015-جىلدىڭ سوڭىنان بەرگى رەكوردتىق رەزەرۆتىك دەڭگەيى ەلدىڭ سىرتقى كۇشتەرگە توتەپ بەرۋ جانە جاھاندىق قارجى ورتاسىنداعى وزگەرىستەرگە قابىلەتىنىڭ ارتقانىن كورسەتەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، قوردىڭ قىركۇيەكتەگى ارتۋى جاھاندىق قارجى اكتيۆتەرىنىڭ قىمباتتاۋى جانە فەدەرالدى رەزەرۆتىك جۇيەنىڭ پايىزدىق مولشەرلەمەنىڭ تومەندەۋىنەن كەيىن ا ق ش دوللارىنىڭ السىرەۋىمەن بايلانىستى.
قىتاي مينشەن بانكىنىڭ باس ەكونوميسى ۆەن ءبيننىڭ ايتۋىنشا، رەزەرۆتەردىڭ وڭ ديناميكاسى قىتاي ەكسپورتىنىڭ تۇراقتىلىعىن جانە يۋانمەن ەسەپتەلگەن اكتيۆتەردىڭ تارتىمدىلىعىن كورسەتەدى.
- ساۋدا سەرىكتەستەرىن ءارتاراپتاندىرۋ، ەكسپورتتىق قۇرىلىمدى جاقسارتۋ جانە ا ق ش- پەن كەلىسسوزدەردەگى ىلگەرىلەۋ تۇراقتى كاپيتال اعىنىنا ىقپال ەتتى. ال شەتەلدىك ينۆەستورلاردىڭ قىتايلىق باعالى قاعازدار نارىعىنا قولجەتىمدىلىگىن كەڭەيتۋ يۋاننىڭ حالىقارالىق بەدەلىن نىعايتادى، - دەپ قوستى ول.
قىتايلىق باعالى قاعازدارعا تازا شەتەلدىك ينۆەستيتسيا 37,3 ميلليارد دوللاردى قۇرادى، بۇل 2024-جىلعى تولىق جىلدىق كورسەتكىشتەن 26,6 ميلليارد دوللاردان اسىپ ءتۇستى.
قىتايدىڭ رەسمي التىن قورى قىركۇيەك ايىنىڭ سوڭىندا 40 مىڭ ۋنتسياعا ارتىپ، 74,06 ميلليون ۋنتسياعا جەتتى. ساراپشىلار بۇل ءۇردىس جالعاسادى دەپ كۇتەدى. ويتكەنى بەيجىڭ ا ق ش دوللارىنا دەگەن سەنىمنىڭ تومەندەۋى جاعدايىندا ءوزىنىڭ حالىقارالىق اكتيۆتەرىنىڭ قۇرىلىمىن وڭتايلاندىرۋعا تىرىسادى.
بۇل ءوسىم الەمدىك التىن باعاسىنىڭ كوتەرىلۋىمەن تۇسپا-تۇس كەلدى. ول فرج ستاۆكالارىن ودان ءارى تومەندەتۋدى كۇتۋمەن جانە ونىڭ ساياسي تاۋەلسىزدىگىنە كۇماندانۋدان تۋىندادى. ا ق ش فەدەرالدى ۇكىمەتىنىڭ جابىلۋى قاۋىپسىز باسپاناعا قىزىعۋشىلىقتى ارتتىردى جانە COMEX التىن فيۋچەرستەرىنىڭ باعاسىنىڭ ءبىر ۋنسيا ءۇشىن 4000,1 دوللارعا دەيىن وسۋىنە اكەلدى.
Golden Credit Rating International كومپانياسىنىڭ باس ماكروەكونوميكالىق تالداۋشىسى ۆان تسين قىتاي التىن قورىن ۇلعايتۋدى جالعاستىرادى دەپ بولجايدى. ونىڭ ايتۋىنشا، التىن قورىنىڭ 7,7 پايىزىن قۇراسا، الەمدىك ورتاشا كورسەتكىش 15 پايىزدى قۇرايدى.
ساراپشى التىن اكتيۆتەرىنىڭ ءوسۋى يۋاننىڭ حالىقارالىق بەدەلىن نىعايتا تۇسەتىنىن، ال قىتايدىڭ ۇلكەن ۆاليۋتالىق قورى ونىڭ باعامىنىڭ تۇراقتىلىعىنا سەنىمدى قولداۋ كورسەتەتىنىن باسا ايتتى.
قىتايدىڭ شەتەلدىك ينۆەستورلار ءۇشىن وپتسيون نارىعىن اشقانى تۋرالى بۇعان دەيىن حابارلاعان بولاتىنبىز.