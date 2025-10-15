قىتايدان ەۋروپاعا اركتيكا باعىتىمەن جۇرگەن العاشقى كەمە باردى
استانا. قازاقپارات - 20 كۇن ءجۇزىپ وتكەننەن كەيىن قىتايدى ەۋروپامەن بايلانىستىراتىن اركتيكانىڭ كونتەينەرلىك باعىتىمەن ءجۇزىپ وتكەن العاشقى كەمە ۇلى بريتانيانىڭ شىعىسىنداعى فيليكستوۋ پورتىنا جەتتى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
جاڭا باعىت باسقالارىمەن سالىستىرعاندا جەتكىزۋ ۋاقىتىن ەداۋىر قىسقارتىپ وتىر. قىتاي-ەۋروپا تەمىرجول ەكسپرەسس باعىتى ارقىلى جونەلتىلىمدەر شامامەن جيىرما بەس كۇنگە، سۋەتس كانالى ارقىلى شامامەن قىرىق كۇنگە جانە قايىرىمدى ءۇمىت ءمۇيىسىن اينالۋ ارقىلى شامامەن ەلۋ كۇنگە سوزىلادى.
Istanbul Bridge كونتەينەر تاسۋشى كەمە قىتايدىڭ شىعىسىنداعى نينبو-چجوۋشان پورتىنان شامامەن 4 مىڭ جيىرما فۋتتىق كونتەينەرلىك جۇكپەن شىقتى. جۇكتەردى ۇلى بريتانيا، گەرمانيا، پولشا جانە نيدەرلاند پورتتارىندا ءتۇسىرۋ جوسپارلانعان.
Sea Legend Line Limited كومپانياسىنىڭ باس وپەراتسيالىق ديرەكتورى لي سياوبين حابارلاعانداي، كەمە نەگىزىنەن ليتي-يوندى اككۋمۋلياتورلار مەن فوتوەلەكترلىك جابدىقتاردى تاسىمالداعان. ونىڭ ايتۋىنشا، اركتيكا باعىتى اسىرەسە ىستىققا جانە ۋاقىتقا سەزىمتال جۇكتەردى تاسىمالداۋعا قولايلى.
ساياحات كەزىندە كەمە نورۆەگيا تەڭىزىندە ەمي داۋىلىنا تاپ بولىپ، پورتقا جوسپارلانعان مەرزىمنەن ەكى كۇن كەشىگىپ باردى. باعىتقا دايىندىق ءۇش جىلعا سوزىلدى جانە كەمە جابدىقتارىن جاڭارتۋ مەن ەكيپاجدى وقىتۋدى قامتىدى. 2026-جىلى كومپانيا مۇز كلاسىنداعى كەمەلەر سانىن كوبەيتىپ، تۇراقتى جازعى رەيستەردى ۇيىمداستىرۋدى جوسپارلاپ وتىر.
بۇعان دەيىن قىتاي ا ق ش كەمەلەرىنە ارنايى پورتتىق الىم ەنگىزەتىنىن جازدىق.