قىتايدان قازاقستان ارقىلى وتكىزبەك بولعان 42,2 توننا تاۋىق ەتى كەرى قايتارىلدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ ۆەتەريناريالىق باقىلاۋ جانە قاداعالاۋ كوميتەتىنىڭ ماماندارى 42,2 توننا مۇزداتىلعان تاۋىق فيلەسىنىڭ زاڭسىز ترانزيتىنە جول بەرمەدى. بۇل تۋرالى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى حابارلايدى.
- جەتىسۋ وبلىسى پانفيلوۆ اۋدانىنداعى « نۇر- جولى» ۆەتەريناريالىق باقىلاۋ بەكەتىندە قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنان تۇرىكمەنستانعا باعىتتالعان، تەرىسى مەن سۇيەگى الىنعان 42,2 توننا مۇزداتىلعان تاۋىق فيلەسىنىڭ زاڭسىز ترانزيتىنە جول بەرمەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اتالعان جۇك قازاقستان رەسرۋبليكاسىندا قۇس شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنە قاتىستى قولدانىستاعى ۋاقىتشا شەكتەۋدى بۇزىپ تاسىمالدانعان.
- ۋاقىتشا شەكتەۋ ءتىرى قۇسقا، ينكۋباتسيالىق جۇمىرتقاعا، مامىق پەن قاۋىرسىنعا، كەمىندە 70 گرادۋس تەمپەراتۋرادا تەرميالىق وڭدەۋدەن وتپەگەن ونىمدەرگە، قۇسقا ارنالعان جەم مەن جەمدىك قوسپالارعا (ميكروبيولوگيالىق جانە حيميالىق جولمەن الىنعان قوسپالاردان باسقا)، سونداي-اق پايدالانىلعان قۇس ۇستاۋعا، سويۋعا جانە وڭدەۋگە ارنالعان جابدىققا قاتىستى، - دەيدى ۆەدومستۆودان.
اقپاراتتا ايتىلعان قۇقىق بۇزۋشىعا، ياعني جەكە تۇلعاعا قاتىستى اكىمشىلىك حاتتاما تولتىرىلدى.
- ءونىم تولىقتاي شىققان ەلى قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنا كەرى قايتارىلدى، - دەپ حابارلايدى ا ش م.
وسى ورايدا ۆەتەريناريالىق باقىلاۋ جانە قاداعالاۋ كوميتەتى سىرتقى ەكونوميكالىق قىزمەتكە قاتىسۋشىلارعا قازاقستان رەسرۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا قولدانىلاتىن ۆەتەريناريالىق- سانيتاريالىق تالاپ پەن شەكتەۋدى قاتاڭ ساقتاۋ قاجەتتىگىن ەسكەرتەدى.