قىتايداعى تۋرنيردە جاينا شەكەربەكوۆا چەمپيون اتاندى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا وتكەن «Belt and Road» حالىقارالىق تۋرنيرىندە قازاقستاندىق بوكسشىلاردىڭ ناتيجەسى بەلگىلى بولدى.
حالىقارالىق تۋرنيردە ايەلدەر قۇراماسىنان جاينا شەكەربەكوۆا (54 كەلى)، ريمما ۆولوسەنكو (60 كەلى)، ۆالەنتينا حالزوۆا (75 كەلى)، ءلاززات كۋنگەيبايەۆا (81 كەلىدەن جوعارى) التىن مەدال السا، ءسانيا سۇلتان (54 كەلى.) كۇمىس، زەرە ماحاباي (57 كەلى)، ءمادينا نۇرشايەۆا (66 كەلى)، داريعا شاكىموۆا (66 كەلى) قولا جۇلدەگەر اتاندى.
ال جاستار قۇراماسىنان ارنۇر رۋستەم (65 كەلى)، حامزا ماقسات ۇلى (70 كەلى)، رۋسلان احمەتوۆ (90 كەلى)، ۆلاديسلاۆ ساموجونوۆ (90 كەلىدەن جوعارى) جەڭىس تۇعىرىنا كوتەرىلسە، بەيبارىس تاجىبەك (70 كەلى)، سانجار سەيتكاميت (90 كەلى) ەكىنشى، زۋفار سايتفۋدينوۆ (50 كەلى)، ايدوس ۇسەنوۆ (55 كەلى) ، قاجىمۇقان كۇمىسبەك ءۇشىنشى ورىنعا تابان تىرەدى.
ەسكە سالساق، بوكستان حالىقارالىق تۋرنيردە قازاقستان قۇراماسى كوماندالىق ەسەپتە ءبىرىنشى ورىن الدى.