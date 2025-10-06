قىتايداعى تابيعي اپات سالدارىنان 150 مىڭنان استام ادام ەۆاكۋاتسيالاندى
استانا. KAZINFORM - «ماتمو» تايفۋنى قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندەگى جاعالاۋ ايماقتارىنا جاقىنداعان سايىن كۇشەيىپ، حالىقتى جاپپاي ەۆاكۋاتسيالاۋعا تۇرتكى بولدى. بۇل تۋرالى شينحۋا اگەنتتىگى جازدى.
گۋاڭشي- جۋاڭزۋ اۆتونوميالىق ولكەسى جاعالاۋداعى جولاۋشىلار پارومىنىڭ بارلىق قىزمەتىن توقتاتتى. ۆەيجوۋ ارالىنداعى شامامەن 26000 تۋريست ەۆاكۋاتسيالاندى. ارالدا ەشكىم قالىپ قويعان جوق. جەرگىلىكتى بيلىك جاعالاۋداعى جوبالار مەن پورت جۇمىسىن توقتاتتى. كەمەلەر مەن مۇناي پلاتفورمالارىنان 4024 ادام قاۋىپسىز جەرگە كوشىرىلدى.
گۋاڭشي- جۋاڭزۋ اۆتونوميالىق ولكەسىنىڭ تەڭىز ىستەرى باسقارماسى ءتورت دەڭگەيلى تايفۋنعا قارسى ارەكەت ەتۋ جۇيەسىندەگى ەڭ جوعارى 1-دەڭگەيدەگى توتەنشە جاعدايعا جاۋاپ بەرۋدى بەلسەندىردى. 168 كەمەنى قاۋىپسىز باعىتقا جىبەرىپ، 889 كەمەنى پورتتارعا ورنالاستىردى.
حاينان ارالى پروۆينتسياسى قاۋىپتى ايماقتاردان 197 مىڭنان استام ادامدى ەۆاكۋاتسيالادى. ارال تايفۋنعا قاتىستى قىزىل دابىلدى، ەڭ جوعارى دەڭگەيدى ۇزارتتى.
گۋاڭدۋڭ پروۆينسياسى تايفۋنعا قارسى ارەكەتتى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە كوتەرىپ، 150 مىڭنان استام ادامدى قاۋىپسىز جەرگە كوشىردى.
بۇعان دەيىن ەلدە «ماتمو» تايفۋنىنا بايلانىستى ەڭ جوعارى دەڭگەيدەگى ەسكەرتۋ جاريالانعانى تۋرالى جازدىق.