    22:56, 24 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قىتايداعى گران-پري تۋرنيرىندە 8 قازاقستاندىق دزيۋدوشى باق سىنايدى

    استانا. KAZINFORM - جۋىردا قىتايدىڭ تسينداو قالاسىندا دزيۋدودان گران-پري تۋرنيرى وتەدى.

    Қытайдағы Гран-при турнирінде 8 қазақстандық дзюдошы бақ сынайды
    Фото: ҰОК

    ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەتتىڭ مالىمەتىنشە، جارىستىڭ العاشقى كۇنى 26-قىركۇيەككە جوسپارلانعان.

    بۇل باسەكەدە قازاقستان قۇراماسىنىڭ اتىنان 8 سپورتشى سىنعا تۇسەدى.

    ولاردىڭ بارلىعى ەرلەر اراسىندا باق سىنايدى. حالىقارالىق فەدەراتسيانىڭ مالىمەتىنە سايكەس، قۇرامعا ەنگەن سپورتشىلار تومەندەگىدەي:

    60 كەلىگە دەيىن: الديار قارعۇلوۆ، داۋرەن سۇيەۋكەنوۆ

    66 كەلىگە دەيىن: نۇرمۇحامەت بوتاباي، ەرداۋلەت بوسجا

    73 كەلىگە دەيىن: قۋان بارىس، بەرەكە راحماتۋللا ۇلى

    81 كەلىگە دەيىن: ادىلەت المات، ايعالي قالدىبەك

    ەسكە سالا كەتەيىك، وسىعان دەيىن دزيۋدودان قازاقستان جاستار قۇراماسى ازيا چەمپيوناتىن تابىستى اياقتاعانىن جازعان ەدىك.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
