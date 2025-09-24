22:56, 24 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
قىتايداعى گران-پري تۋرنيرىندە 8 قازاقستاندىق دزيۋدوشى باق سىنايدى
استانا. KAZINFORM - جۋىردا قىتايدىڭ تسينداو قالاسىندا دزيۋدودان گران-پري تۋرنيرى وتەدى.
ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەتتىڭ مالىمەتىنشە، جارىستىڭ العاشقى كۇنى 26-قىركۇيەككە جوسپارلانعان.
بۇل باسەكەدە قازاقستان قۇراماسىنىڭ اتىنان 8 سپورتشى سىنعا تۇسەدى.
ولاردىڭ بارلىعى ەرلەر اراسىندا باق سىنايدى. حالىقارالىق فەدەراتسيانىڭ مالىمەتىنە سايكەس، قۇرامعا ەنگەن سپورتشىلار تومەندەگىدەي:
60 كەلىگە دەيىن: الديار قارعۇلوۆ، داۋرەن سۇيەۋكەنوۆ
66 كەلىگە دەيىن: نۇرمۇحامەت بوتاباي، ەرداۋلەت بوسجا
73 كەلىگە دەيىن: قۋان بارىس، بەرەكە راحماتۋللا ۇلى
81 كەلىگە دەيىن: ادىلەت المات، ايعالي قالدىبەك
ەسكە سالا كەتەيىك، وسىعان دەيىن دزيۋدودان قازاقستان جاستار قۇراماسى ازيا چەمپيوناتىن تابىستى اياقتاعانىن جازعان ەدىك.