قىتايداعى ەڭ قاۋىپسىز كولىك انىقتالدى: ونىڭ قازاقستانداعى باعاسى قانداي؟
استانا. قازاقپارات – Huawei مەن Seres بىرلەسىپ شىعارعان Aito M8 كروسسوۆەرى قىتايداعى ەڭ قاۋىپسىز كولىك دەپ تانىلدى. C-NCAP كراش-تەستىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ول %93,7 ناتيجەگە قول جەتكىزىپ، بارلىق باسەكەلەستەرىنەن وزىپ شىقتى.
بۇل تۋرالى CarNewsChina-عا سىلتەمە جاساي وتىرىپ El.kz ينتەرنەت پورتالى حابارلايدى.
نارىقتاعى جەتىستىك
Aito M8 قىتايدا 2025-جىلدىڭ ءساۋىر ايىندا ساتىلىمعا شىققان. از ۋاقىت ىشىندە ول ەڭ كوپ سۇرانىسقا يە مودەلدەردىڭ بىرىنە اينالدى. ال قاۋىپسىزدىك سىناقتارىنان كەيىن بۇل كروسسوۆەر تاعى دا ۇلكەن نازارعا ىلىكتى.
سىناق ناتيجەلەرى
Aito M8 بارلىق كاتەگوريا بويىنشا جوعارى كورسەتكىش كورسەتتى. ونىڭ %93,7 رەيتينگى 2024-جىلعى جاڭا ستاندارتپەن سىنالعان بارلىق كولىكتەر اراسىنداعى ەڭ ۇزدىك ناتيجە بولدى. وسىعان دەيىن كوش باستاپ تۇرعان Xiaomi SU7 مودەلى %93,5 جيناعان ەدى.
ەرەكشە جوعارى باعا العانى - بەلسەندى قاۋىپسىزدىك جۇيەسى. ونىڭ كورسەتكىشى %96,34، بۇل سالاداعى ورتاشا دەڭگەيدەن %10 عا جوعارى. اۆتوماتتى شۇعىل تەجەۋ جۇيەسى مەن وپتيكاسى ماكسيمالدى ۇپايعا يە بولدى.
جولاۋشىلاردى قورعاۋ ساناتىندا Aito M8 96,26% جيناپ، ورتاشا كورسەتكىشتەن %5 عا ارتىق ناتيجە كورسەتتى. كروسسوۆەر ماڭدايدان سوققىعا، بۇيىرلىك سوقتىعىسقا جانە باعاناعا سوعىلۋ سىناقتارىنان ءساتتى ءوتتى.
جاياۋ جۇرگىنشىلەر قاۋىپسىزدىگىنە بەرىلگەن باعا دا جوعارى - %86,03. بۇل سىناقتا جاياۋ جۇرگىنشىنىڭ باسى مەن اياعىن قورعاۋ دەڭگەيى، سونداي-اق اۆتوماتتى تەجەۋ جۇيەسىنىڭ تيىمدىلىگى تەكسەرىلدى.
كراش-تەست قالاي وتكىزىلەدى؟
C- NCAP كراش-تەستتەرىن قىتايدىڭ اۆتوموبيل تەحنولوگيالارى مەن زەرتتەۋ ورتالىعى وتكىزەدى. باعالاۋ بارىسىندا جولاۋشىلاردىڭ قورعانىسى، جاياۋ جۇرگىنشىلەر مەن ۆەلوسيپەدشىلەردىڭ قاۋىپسىزدىگى، قوسىمشا كومەكشى جۇيەلەردىڭ جۇمىسى قاراستىرىلادى. وبەكتيۆتى بولۋ ءۇشىن كولىكتەر ديلەرلەردەن جاسىرىن ساتىپ الىنادى.
قازاقستانداعى باعاسى
قازاقستاندا رەسمي ديستريبيۋتورلار Aito M8 ساتپايدى. ونى تەك جەكە ديلەرلەردەن الۋعا بولادى. كەدەندىك باقىلاۋدان وتكەن قىتايلىق كروسسوۆەرلەردىڭ باعاسى 34,5-37,2 ميلليون تەڭگە ارالىعىندا.
C- NCAP بويىنشا ەڭ قاۋىپسىز كولىكتەر (2024)
Aito M8 - 93,7%
Xiaomi SU7 - 93,5%
Zeekr Mix - 91,8%
Mazda EZ-6 - 90,8%
Li Auto L6 - 90,5%.