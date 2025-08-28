قىتايداعى نوسەر جاۋىن جول ينفراقۇرىلىمىنا 2,2 ميلليارد دوللار زالال كەلتىرگەن
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ بىرنەشە وڭىرىندە بولعان قاتتى نوسەر جاڭبىر جولدارعا 2,24 ميلليارد ا ق ش دوللارى كولەمىندە شىعىن كەلتىرىپ، مەملەكەتتىك بيۋدجەتكە قوسىمشا سالماق سالعان، دەپ جازدى ازەرتادج.
بۇل تۋرالى قىتايدىڭ كولىك مينيسترلىگى مالىمدەگەن.
مينيسترلىك وكىلى لي يننىڭ ايتۋىنشا، بۇل الدىن الا باعالاۋ سۋ تاسقىنى ماۋسىمى باستالعالى بەرى كەلگەن زالالدى قامتيدى. زالال 23 پروۆينسيانى، ايماق پەن مۋنيتسيپاليتەتتى قامتىپ وتىر، بۇل - قىتايدىڭ اكىمشىلىك بىرلىكتەرىنىڭ ۇشتەن ەكىسىنەن استامى.
سۋ تاسقىنىنىڭ زاردابى
قىتايدىڭ سۋ رەسۋرستارى مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس، سۋ تاسقىنى ماۋسىمى 1-شىلدەدە باستالىپ، ەلدىڭ سولتۇستىگى مەن وڭتۇستىگىندە رەكوردتىق جاۋىن-شاشىن مولشەرى تىركەلگەن.
لي يننىڭ ايتۋىنشا، قىتايدىڭ كولىك جانە قارجى مينيسترلىكتەرى جەرگىلىكتى بيلىك ورگاندارىنا جولداردى جەدەل قالپىنا كەلتىرۋگە شامامەن 75 ميلليون دوللار مولشەرىندە سۋبسيديا بولگەن.
توتەنشە جاعدايلار جانە ەكونوميكالىق شىعىن
قىتايدىڭ توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، 2025 -جىلدىڭ ءساۋىر ايىنان بەرى ۇكىمەت تابيعي اپاتتاردىڭ زارداپتارىن جويۋعا 700 ميلليون دوللار كولەمىندە قارجى بولگەن.
جالپى العاندا، جىلدىڭ العاشقى جارتىسىندا ەلدە بولعان سۋ تاسقىندارى، كوشكىندەر، جەر سىلكىنىستەرى مەن قۇرعاقشىلىق سالدارىنان تىكەلەي ەكونوميكالىق شىعىن كولەمى 7,3 ميلليارد دوللاردى قۇراعان.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قىتاي سۋ تاسقىنىنا قارسى كۇرەسكە 100 ميلليارد يۋان كولەمىندە قوسىمشا قارجى بولگەنىن جازعان ەدىك.